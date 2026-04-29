יחידה 127 של חיזבאללה, היחידה האווירית של הארגון, הפכה לחוד החנית במערכה הנוכחית מול ישראל. כתבנו לענייני ערבים, ברוך ידיד, מסביר כי מדובר ביחידה האחראית על הייצור, התחזוקה וההפעלה של מערך הכטב"מים ורחפני הנפץ. היחידה פועלת תחת פיקוד ואימון ישיר של "כוח קודס" האיראני, כאשר קצינים איראנים מוצבים בלבנון כדי לפקח על הפעילות וליישם לקחים מבצעיים שנלמדו בשדות הקרב באוקראינה ובסוריה.

במישור המבצעי, היחידה אחראית לכמה מהפגיעות המשמעותיות ביותר בעורף הישראלי בחודשים האחרונים. ידיד מציין כי יחידה 127 היא שעמדה מאחורי שיגור הכטב"ם לעבר ביתו של ראש הממשלה נתניהו בקיסריה ב-2024, וכן מאחורי הפגיעה הקטלנית בבסיס האימונים של חטיבת גולני בה נהרגו ארבעה חיילים. פעולות אלו נועדו לייצר "יתרון טקטי" שישרת את הארגון בשיחות המדיניות ויאפשר לו להכתיב תנאים נוחים יותר להפסקת אש עתידית מאלו שהושגו בעבר.

האסטרטגיה של חיזבאללה היא להפיל את אופציית המשא ומתן הישיר בין ישראל ללבנון ולהגיע להסדר שיעלה על הישגי נובמבר 24'. במקביל לזירה הצבאית, הארגון פועל גם בתוך לבנון כדי לערער את היציבות הפנימית, תוך ניסיון לרתום מחנות פליטים פלסטינים וחמולות בבקעה לפעולה נגד הממשלה הלבנונית. מדובר בשינוי אסטרטגי של חיזבאללה, שעבר מתוכניות פלישה קרקעיות יומרניות לפעולות גרילה אוויריות וקרקעיות ממוקדות שמטרתן התשת העורף הישראלי.