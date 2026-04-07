מה הטייסים שלנו אוכלים בדרך לתקיפה באיראן?

התקיפות באיראן הפכו לדבר שבשגרה, ובצה"ל נדרשו להתאים פתרונות לטייסים – כדי לשמור על ערנות • הרשימה המלאה

ינון שלום יתח ■ כתב לענייני צבא וביטחון ■ instagram.com
"בדרך לתקיפת מטרות היסטוריות": טייסי חיל האוויר מאחלים שבת שלום מעל שמי איראן
"בדרך לתקיפת מטרות היסטוריות": טייסי חיל האוויר מאחלים שבת שלום מעל שמי איראן

ישראל נמצאת בעיצומה של המערכה. מטוסי חיל האוויר עושים בשמי איראן - כבשלהם, והטייסים מבקרים שם באופן קבוע, עניין שכמעט הפך לשגרה. מלבד ההיבט הטכני של הכנת המטוסים לטיסה הארוכה, צריך לדאוג גם לטייסים עצמם, שמבלים חמש-שש שעות טיסה באוויר.

אז בדקנו - מה הם אוכלים בכל השעות הארוכות האלו כדי לשמור על ערנות שיא? 

הנה ההרשימה המלאה

• פירות יבשים ופיצוחים – בלי מלח, כדי שלא יהיו צמאים במהלך הטיסה, וכדי לשמור על רמת הסוכר.

• משקאות איזוטוניים, בדיוק כמו רצי מרתון, ששומרים עליהם חיוניים לאורך הטיסה, ומחדירים הרבה מינרלים לגוף. 

• חטיפי אנרגיה, וחטיפי חלבון שעוזרים לתחושת שובע לאורך זמן. 

ומה קורה כשהם יורדים מהטיסה? אט"ל (אגף טכנולוגיה ולוגיסטיקה), שינה את הארוחות בכל הטייסות, וכל טייס שחוזר מפעילות מבצעית – ימצא ארוחה חמה שמחכה לו, 24 שעות ביממה. 

