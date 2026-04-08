ישראלי נפצע קשה בבקעת הירדן לאחר שפלסטינים יידו לעברו אבנים

צעיר ישראלי נפצע קשה הערב (רביעי) במהלך עימות שכלל יידוי אבנים בין פלסטינים לאזרחים ישראלים סמוך לכפר תייסיר שבבקעת הירדן.

במהלך העימות חייל בחופשה שנכח במקום ירה לעבר אחד הפלסטינים שיידו אבנים, שנהרג כתוצאה מהירי. כוחות צה"ל שהגיעו למקום הזעיקו את המשטרה, שהחלה בחקירת האירוע. הצעיר הישראלי שנפצע באירוע פונה לבית החולים.

ממועצת יש"ע נמסר בתגובה על האירוע: "פיגוע הקשה בצפון בקעת הירדן, שבו ערבים תקפו באכזריות יהודי באמצעות סלע בניסיון לרצוח אותו, הוא עדות נוספת לאיום הטרור המתמשך שמכוון נגד חלוצי החוות. מדובר בטרור רצחני שמוזן מהסתה שיטתית ברשות הפלסטינית, הסתה שמקבלת רוח גבית ותמיכה מאיראן".