"יש לי גישה לנשק": ההתכתבויות של חיילי חיל האוויר שריגלו לטובת איראן

שני טכנאי המטוסים מחיל האוויר אמרו בחקירתם כי ברגע שהסוכן האיראני ביקש מהם לבצע משימות הקשורות בנשק הם סיימו את הקשר עימו • עם זאת, ההתכתבויות עם המפעיל האיראני חושפות כי הם אלו שיזמו את הנושא

לי עייש
לי עייש 
ההתכתבויות בין הסוכן האיראני לחייל מחיל האויר הנאשם בריגול
בהמשך לחשיפת i24NEWS על שני טכנאי מטוסי F-15 מואשמים שריגלו עבור איראן, ראש דסק הפלילים לי עייש פרסמה הערב (שישי) פרטים חדשים על חקירתם של שני החיילים.

במהלך חקירתם טענו שני החיילים כי ברגע שהתבקשו על ידי המפעיל האיראני שלהם לבצע משימות הקשורות באמל"ח - הם ניתקו עימו קשר. עם זאת, ההתכתבויות של החיילים עם המפעיל מציירת תמונה אחרת לגמרי.

רשת הריגול בחיל האוויר: החיילים טוענים - ברגע שהתבקשנו לבצע משימות הקשורות באלמ''ח ניתקנו קשר i24NEWS

על פי ההתכתבויות, החיילים הם אלו שפנו מיוזמתם למפעילים האיראנים - ואף העלו את נושא האמל"ח. בהתכתבות אחת, אחד החיילים כותב למפעיל האיראני "יש לי גישה לנשק, אני מוכן לעשות דברים שתבקשו תמורת כסף". 

בהמשך הסוכן האיראני שלח לחיילים תמונה של מפקד חיל האוויר, אלוף תומר בר, ומבקש מהם להתנקש בו. אחד החיילים משיב כי הוא יבדוק את העניין. לצד הדרישה מהחיילים לאסוף מידע על דמויות בכירות בהנהגה הישראלית ובצה"ל, המפעיל האיראני אף ביקש מהחיילים לצלם את בתי המגורים של טייסי חיל האוויר.

חשיפת i24NEWS: חשד לרשת ריגול בתוך חיל האוויר - חיילים נעצרו

אתמול הוגשו נגד החיילים כתבי אישום במסגרת הפרשה, כאשר נגד אחד מהם עומד אישום של סיוע לאויב בזמן מלחמה.

