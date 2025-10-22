לא רק עזה: תיעוד בלעדי מחזית נוספת בדרום שעשויה להתפוצץ

בזמן שהעיניים על עזה ועל היום שאחרי המלחמה, חזית אחרת בדרום מאיימת להתפוצץ. מאות רחפנים עמוסים באמצעי לחימה מוברחים בכל חודש ממצרים לתוך שטח ישראל, כשהנשק משמש את העבריינים לירי חסר אבחנה, ועלול לזלוג גם לידיים של מחבלים. כתבנו ינון שלום יתח והצלם נדב אבס הצטרפו לציד הברחות לילי בגבול מצרים עם התושבים שמזהירים מהאסון הבא, עם תיעודים של האיום המטריד.

במקביל, פרסמנו הערב (רביעי) כי הפקודה שהגיעה לידי i24NEWS ומנחה את הכוחות הגזרתיים והסדירים, אם יש אפשרות והחשודים לא בורחים - ניתן לבצע נוהל מעצר חשוד. מנגד, חל איסור לצאת למרדפים כדי למנוע תאונות מול המבריחים.

בנוסף, מתוך הפקודה: אם מזהים רחפן באוויר, ניתן לירות עד 5 כדורים של M16 כדי לנסות להפיל אותו. לא יותר. למרות שיש יחידות מיוחדות שמתמחות במרדפים אחרי מבריחים כמו יט"ר (יחידה טקטית רכובה) ואחרות - מפעילים אותן באופן מוגבל בלבד.

מדובר צה"ל נמסר בתגובה: "צה"ל ער להתפתחות תופעת ההברחות ברחפנים ופועל בשיתוף המשטרה, תוך מעקב הדוק במגוון דרכים ותגבור אמצעים טכנולוגיים ביניהם תצפיות, אמצעי איסוף ומודיעין וכוחות יעודיים אחרים אשר מוכשרים לבצע מרדפים ולסייע בסיכול ההברחות. בנושא מתבצעת עבודת מטה בכדי לשפר את המענה המבצעי במרחב. הכוחות הלוחמים פועלים במרחב בהתאם להערכת המצב המבצעית ובהתאמה למשימה המוגדרת".

