מספסל הלימודים - למגרש המסדרים: החברים הטובים שסיימו ביחד קורס טיס

לא פחות מארבעים טייסים וטייסות חדשים התייצבו הערב (חמישי) על מגרש המסדרים בבסיס חצרים, כדי לקבל את כנפי הטיס, שעבורן עבדו קשה כל כך. ארבעה מהם למדו באותו התיכון, אפילו באותה השכבה, בבית ספר במודיעין מכבים רעות. כתבתנו טל סבג פגשה אותם לריאיון רגע לפני המסדר המרגש.

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כאמור, מדובר באירוע נדיר למדי - כאשר מתוך ארבעה מתוך 40 מסיימי הקורס - הם חברים מהחטיבה, א', ע', ג', ו-ד' - שהוסכמו כנווטים. למסדר הכנפיים המרגש, הגיעה גם המחנכת של שלושה מתוך ארבעת הנווטים הצעירים. הם מודים שהעובדה שהיו שם זה בשביל זה, תרמה להם מאוד כדי לצלוח את הקורס הקשה.

סגן ג' סיפר: "זה גם ביום יום. בסוף כל פעם שאנחנו חולפים אחד את השני במסדרון. יש פה עוד איזה קשר שהוא יותר עמוק ומשהו כזה שמחבר אותך גם הביתה וגם עוזר לך לדחוף עוד קדימה. ובסוף זה לשני הכיוונים. כי גם כשאתה בבית אז יש מישהו שיודע מה אתה עובר ויש מישהו שעובר איתך את הדברים. חושב שזה יוצר אוירה מיוחדת גם בבית וגם כשאנחנו נמצאים פה".

הוא הוסיף: הדרך שלנו לחזק אחד את השניה זה לפעמים אפילו לא צריך במילים. לפעמים עצם זה שאני עובר מול סגן ד' במסדרון זה נותן לי איזה בוסט של אנרגיה. או במקרה אנחנו גם ישנים באותו חדר, אבל שיחה רגע לפני שהולכים לישון ומדברים על הכל וכאילו מרגישים הכי בנוח אחד עם השני".

סגן ד' שיתף: "יש לנו מסורת תמיד אחרי שבועות קשים, או אם אנחנו עכשיו אחרי סגירה ארוכה ומגיעים הביתה ורק רוצים רגע לתת איזה פוש, לצבור חזרה אנרגיה ולהמשיך קדימה, אנחנו מגיעים הביתה, פותחים גריל, שמים כמה סטייקים, קצת בירות,יושבים רגע, נושמים וממשיכים קדימה".

החברות הזו שנרקמה בתיכון, התחזקה בשירות, ולמרות או דווקא בגלל האינטנסיביות, החבורה לא מוותרת זה על זה גם בזמן הקצר שיש בבית.

סגן א' סיפר: כשאנחנו יוצאים הביתה פתאום האנשים מהחברים שלנו לא מבינים את כל הדברים שאנחנו מדברים עליהם. וזה שפתאום בבית דווקא כן יש מישהו שמבין את זה. זה רק שם. אתה מבין כמה השפה הזאת יכולה להיות זרה לאנשים

כאמור, זה מחזור הטייס הראשון שסיים את הקורס שהחל אל תוך מלחמת חרבות ברזל ובוגריו מצביעים על השוני בתהליך ההכשרה והמוטיבציה שליווה אותם לאורכו. "כל ההכשרה שלנו התאפיינה בזה שהכל קרה בצל המלחמה. ובעצם כל תקופת ההכשרה שלנו יצא לנו לראות קצת מהצד בזמן שאנחנו בהכשרה. אירועים שהם לא פחות מההיסטוריה של חיל האוויר, ואצלנו זה יוצר המון רצון להגיד. עכשיו זו המשמרת שלנו ולהצטרף לאירועים האלה", סיפרו.

עוד הוסיף: "ההכשרה הזאת סביב המלחמה מאוד מייצרת את התחושה הזאת של עכשיו. זה תורנו וזה קורה לנו מול העיניים ומפתח רב מאוד גדול להצטרף ללחימה".