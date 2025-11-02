אחרי חיפושים נרחבים: הפצ"רית יפעת תומר ירושלמי אותרה בריאה ושלמה

סוף לדרמה: הפרקליטה הצבאית הראשית יפעת תומר-ירושלמי אותרה הערב (ראשון) בריאה ושלמה. חיפושים נרחבים נערכו אחריה לאחר שהשאירה אחריה מכתב ורכבה אותר נטוש סמוך לחוף הצוק בתל אביב.

כ-40 דקות לאחר ההודעה על תחילת החיפושים, נוצר קשר עם הפצ"רית, ובהמשך היא אותרה בבגדים אזרחיים, כשהיא יושבת כ-300 מטרים מרכבה, שנמצא סמוך לחוף הצוק כשהוא נטוש. לאחר מכן, היא יצרה קשר עם בעלה, ככל הנראה מטלפון של אדם אחר.

כזכור, קרובי דיווחו שהיא נעדרת אחרי שלא נוצר איתה קשר מאז שעות הבוקר. טרם יציאתה מהבית, היא הותירה בו מכתב שעורר חשש לחייה. הדיווח למשטרה הגיע בשעות הערב - ובהמשך בוצע ניסיון לאיתור הטלפון הנייד שלה, אך הוא היה כבוי.

מפקד מחוז תל אביב במשטרה, ניצב חיים סרגרוף, הודיע כי היא נלקחת לבדיקה גופנית - ובהמשך תגיע לתשאול".

שי ישראל, i24NEWS

נציין כי ביום שישי האחרון התפטרה הפרקליטה בעקבות פרשת הדלפת הסרטון משדה תימן. הדוברת שלה חשודה שהדליפה אותו לתקשורת, בעוד ירושלמי תמיר הודתה שאישרה זאת "כדי למנוע דיווחים שקריים". חקירה פלילית נפתחה נגדה בחשד לשיבוש מהלכי משפט ומסירת מידע שקרי לייעוץ המשפטי לממשלה ולבג"ץ. בהמשך הגישה את התפטרותה לרמטכ"ל אייל זמיר.

בשיחה עם הרמטכ"ל לקחה תומר-ירושלמי אחריות מלאה על ההדלפה של הסרטון, ובמכתב ההתפטרות שלה כתבה: "כמי שעומדת בראש הפרקליטות הצבאית, ומתוך תחושת אחריות עמוקה לצה"ל, ליחידה ולפקודיי, אישרתי הוצאת חומר לתקשורת, בניסיון להדוף את התעמולה השקרית נגד גורמי אכיפת החוק בצבא. אני נושאת באחריות מלאה לכל חומר שיצא לתקשורת מתוך שורות היחידה. מאחריות זו נובעת גם החלטתי לסיים את תפקידי כפרקליטה הצבאית הראשית". בתוך כך, שר הביטחון ישראל כ"ץ הודיע כי בכוונתו להחמיר את הסנקציות נגדה ולשלול ממנה את דרגות האלוף.

הבוקר, ראש הממשלה בנימין נתניהו נשא דברים בפתח ישיבת הממשלה ואמר כי "האירוע בשדה תימן גרם לנזק תדמיתי עצום למדינת ישראל ולצה"ל, לחיילים שלנו. זה אולי הפיגוע ההסברתי הקשה ביותר שמדינת ישראל חוותה מאז הקמתה, אני לא זוכר ממוקד בעוצמה כזו. זה מחייב בדיקה עצמאית, בלתי תלויה ואני מצפה שגם כזו תתבצע".