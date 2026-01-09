אל-ג'ולאני וחיזבאללה מסתכלים: המסע של גבעתי לפסגת החרמון

עשרות קילומטרים של מסע מפרך הסתיימו השבוע על פסגת החרמון המושלג, בנקודה הגבוהה במדינה שמשקיפה על סוריה, לבנון וישראל. בסיומו קיבל דור העתיד של סיירת גבעתי את הסיכה הנכספת, לפני שיישלחו לחזיתות השונות.

בכתבה ששודרה הערב (שישי) ב"קבינט שישי", כתבנו יונתן רווה והצלם סמיר ג'ממה התלוו אליהם, והביאו את תיעוד המיוחד של המסע המרגש הזה, כל הדרך לפסגת החרמון המושלגת - הקשיים בדרך, תחושת השליחות העצומה ורגע השיא כשכבשו את הפסגה.

צפו בכתבה המלאה - בראש העמוד