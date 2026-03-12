מספר השיגורים מלבנון עומד על כ-100 בכל יום - 66% מתוכו לעבר כוחות צה"ל. אתמול (רביעי) בצה"ל הבינו שחיזבאללה מתכוונים להוציא מטח משמעותי יותר. ניסו לסכל אותו, ללא הצלחה. מתוך כל 200 השיגורים אמש - שתי רקטות בסך הכול נפלו בארץ, בבועיינה-נוג'ידאת ובעמק חפר.

בכיר בצה"ל התייחס להיעדר ההתרעה מראש, ומסר ל-i24NEWS: "טעינו, היינו צריכים לעדכן את האוכלוסייה מוקדם יותר. נתחקר את הפעולות שלנו ונתקן להמשך".

עד עכשיו קרוב ל-20 אירועי נ"ט בגזרת גבול לבנון - אחד מהאירועים המשמעותיים שמתמודדים איתו בצה"ל. עד כה, כל איום נ"ט היה על צה"ל ולא על אזרחים.

הבכיר הוסיף כי "כיוון שאנחנו יודעים שהם יורים על צבא - יש מקומות שאנחנו נעים רק בשיירות ובאישורים מיוחדים. כל הצירים הפתוחים לאזרחים, החקלאים יוצאים לעבודה. המענה היחיד מול האזרחים - להרחיק את החוליות קדימה".