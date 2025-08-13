עשרות תושאלו באמ"ן: צה"ל פתח בחקירה ביטחונית בחשד להדלפת "חומת יריחו" | אבישי גרינצייג

מומלצים -

צה"ל פתח בחקירה ביטחונית בעקבות הדלפת מסמך "חומת יריחו" לעיתונות, במהלך ימי המלחמה הראשונים, כך פרסם הערב (רביעי) פרשן i24NEWS לענייני משפט, אבישי גרינצייג, במהדורה המרכזית.

במסגרת החקירה, יישאלו עשרות אישים באמ"ן על מעורבותם בהדלפה. צה"ל והמשטרה העבירו את המסקנות הראשוניות לפרקליטות, וכעת המשנה לפרקליט המדינה, אלון אלטמן, יחד עם פרקליט המדינה עמית איסמן, נדרשים להחליט אם לפתוח חקירה רשמית באזהרה.

גורם בכיר הבקיא בפרטים העריך בשיחה עם i24NEWS: "לאור העובדה שהחקירה נפתחת כמעט שנתיים אחרי ההדלפה, וכמות גדולה מאוד של אנשים נחשפה למסמך - סביר שהתיק ייסגר ללא כלום".

נזכיר - "חומת יריחו" הוא הכינוי שמערכת הביטחון הישראלית נתנה לתוכנית חמאס לפלישה קרקעית לישראל, תכנית שהייתה ידועה לצמרת צה"ל ומשרד הביטחון. ההדלפה לעיתונות בחודשים הראשונים של מלחמת 2023 גרמה לדאגה רבה במערכת הביטחון, והובילה לפתיחת חקירה ביטחונית בצה"ל כדי לבדוק מי אחראי להדלפה.