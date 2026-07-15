שלושה ישראלים הגיעו בשעות הערב (רביעי) סמוך ליישוב מעלה לבונה שבבנימין, ככל הנראה כדי להתאמן בירי במחצבה סמוכה. האירוע כמעט נגמר באסון.

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השלושה ככל הנראה התאמנו בירי מנשק במחצבה הסמוכה, והקפיצו את כל הגזרה המבצעית בגלל קולות הירי, וכלי הנשק שזיהו הכוחות בידיהם.

בצבא הקפיצו שני מסוקי קרב וזיק (כלי טיס תוקף, יש"י), שכבר החלו בזיהוי המטרות והפללה שלהם, כדי לתקוף את החשודים שנמלטו מהמרחב ברכב.

רגע לפני התקיפה, כוח רגלי הצליח להתקרב אליהם מספיק – ולזהות שברכב יושבים ישראלים, והתקיפה נבלמה – שנייה מאסון.