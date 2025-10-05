בתום סערה ציבורית: דוד זיני נכנס לתפקיד ראש השב"כ

האלוף (מיל') דוד זיני נכנס הבוקר (ראשון) לתפקיד ראש השב"כ. ראש הממשלה בנימין נתניהו בירך: "מאחל לו הצלחה במשימה האדירה שעומדת בפניו. תודה מיוחדת ל-ש', מ"מ ראש השב״כ היוצא, על שירותו המסור שתרם רבות לשמירה על ביטחון אזרחי ישראל".

בשבוע שעבר דחה בג"ץ דחה את הבקשות לצו ביניים נגד מינוי זיני לראש השב"כ. דיון בעתירת התנועה לאיכות השלטון ושלוש נוספות נגד המינוי יתקיים עד סוף נובמבר. הממשלה תידרש להגיש תגובות מקדמיות עד שבעה ימים לפני מועד הדיון.

ההחלטה מגיעה בעקבות העתירה שהגישה התנועה לאיכות השלטון, מיד לאחר שממשלת ישראל החליטה למנות את זיני לתפקיד. בעתירה טענה התנועה כי הליך המינוי לוקה בפגמים חמורים ומהותיים, הן במישור הכשירות והן במישור שיקול הדעת של הממשלה.

נזכיר כי ארבעה ראשי שב"כ לשעבר, יורם כהן, עמי אילון, כרמי גילון ונדב ארגמן, פנו לוועדת גרוניס והביעו את התנגדותם למינויו של דוד זיני לתפקיד ראש השב"כ. הארבעה שלחו מכתבים לוועדה, והסבירו את עמדותיהם בנושא - לצד נימוקים רבים.

"קיים חשש לפיו זיני יופעל הלכה למעשה על ידי מי שמינה אותו ויעשה שימוש בסמכויותיו - לרבות סמכויות ביטחוניות ואזרחיות - באופן שאינו עומד באמות מידה מקצועיות וייתכן שלא בהתאם לחוק", כתב יורם כהן.

האלוף זיני כיהן בתפקידים מבצעיים ופיקודיים בצה"ל ובכללם: לוחם סיירת מטכ"ל, מג"ד 51 בחטיבת גולני, מפקד יחידת אגוז, מפקד חטיבת אלכסנדרוני, מייסד חטיבת הקומנדו, ומפקד פיקוד ההכשרות והאימונים ומפקד הגיס המטכ"לי.

במארס 2023 הכין האלוף זיני דו"ח עבור מפקד אוגדת עזה לבחינת אופן היערכות האוגדה לאירוע מורכב בהפתעה, בדגש על פשיטה בהפתעה, ולסמן תורפות. במסגרת מסקנות הדו"ח, כתב זיני כי כמעט בכל גזרה ניתן לבצע פשיטה על כוחותינו בהפתעה.

זיני נחשב למפקד עם גוון התקפי ועסק בסוגיית גיוס החרדים בחודשים האחרונים - בניסיון להגיע להסכמות, ואף התנצל מול החרדים על חוסר עמידה בהתחייבויות.