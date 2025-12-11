החייל שתועד עם סמל חבל התלייה על המדים - ותגובת צה"ל

חייל צה"ל עורר היום (חמישי) סערה, כאשר תיעוד שהופץ ברשתות החברתיות הציג אותו כאשר הוא לובש על מדיו פאטצ' שעליו מופיע חבל תלייה, בזמן פעילות מבצעית ברצועת עזה.

הסמל שלבש החייל זהה לסיכה שלבש השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, וחברי מפלגת עוצמה יהודית, בעת הדיון שנערך בכנסת על הצעת חוק עונש מוות למחבלים. על פי השר בן גביר, חבל התלייה הוא "אחת האופציות שבה נעשה את החוק עונש מוות למחבלים. כמובן שיש אפשרות בגרדום ובכיסא חשמלי - ויש אפשרות גם בהרדמה".

במהלך השנה בצה"ל חידדו את כללי הדיגום לכלל המשרתים, בהם נקבע גם כי חל איסור על לבישת פאט'צים שאינם תג יחידה, תג שם ותג של דגל ישראל.

ענידת סמל חבל התלייה מהווה פגיעה חמורה יותר בכלל הדיגום הצה"ליים, כיוון שמדובר בסמל בעל היבט פוליטי, מה שלפי צה"ל פוגע בממלכתיות הצבא.

מדובר צה"ל נמסר בתגובה: "על פי כללי ההופעה והלבוש, חל איסור על ענידת כל סמל שאינו צבאי על מדי צה"ל. על כן, תגים שאינם צה"ליים אסורים ונאכפים בדומה לשאר היבטי ההופעה והלבוש.

כמו כן נמסר בהודעה: "צה״ל רואה בחומרה כל שימוש בסמלים הפוגעים בממלכתיות הצבא. האירוע מתוחקר וזהות החייל בבדיקה, לכשימצא, יטופל משמעתית".