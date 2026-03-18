מפקד פיקוד מרכז על הפשיעה הלאומנית: "עשויה להביא להסלמה רחבה"

אלוף פיקוד המרכז, אבי בלוט, פרסם הערב (רביעי) מכתב גלוי וחריף המופנה לציבור ביהודה ושומרון, בו הוא טוען כי בעוד צה"ל פועל בעוצמה מול הטרור הפלסטיני ורושם הישגים משמעותיים, מפרי חוק פועלים בדרכים אלימות ומערערת את היציבות הביטחונית. לדבריו, הפשיעה הלאומנית: "ניזונה מרוח גבית ציבורית, ועשויה להביא להסלמה רחבה".

"חוסר רסן בניגוד לערכי העם היהודי"

בפתח מכתבו מציין האלוף בלוט כי המדינה נמצאת בעיצומה של מערכה מורכבת מול אויביה, ומשימת הפיקוד היא להגן על העורף ולאפשר לצה"ל למקד את מאמציו מול האיומים המרכזיים - איראן וחיזבאללה. אולם, הוא מצביע כאמור על מגמה מטרידה: "קבוצה אלימה של מפרי חוק פועלת בשטחי יהודה ושומרון ללא רסן, בניגוד לחוקי המדינה, לערכי העם היהודי ולערכים עליהם מושתתת הציונות".

לדבריו, אותם אנשים פוגעים באוכלוסייה פלסטינית שאינה מעורבת בטרור, ופועלים כ"חלופה ריבונית" תוך זלזול בשלטון החוק. הוא מדגיש כי הפעולות האלימות הללו יוצרות חיכוך מכוון שנגמר לעיתים בנפגעים בנפש, ומציין בחומרה כי הקבוצה "אינה מהססת להפנות את האלימות גם כלפי חיילי צה"ל, שוטרים ומפקדים".

סכנה להסלמה בזמן מלחמה

האלוף מדגיש במכתבו כי התנהלות זו מסוכנת במיוחד על רקע התרחבות ההתיישבות ביו"ש ואישור עשרות יישובים חדשים על ידי הממשלה. הוא מזהיר כי המשך המגמה עלול להוביל להסלמה רחבה שתפגע ישירות ביכולת צה"ל להשיג את מטרותיו בחזיתות האחרות. "במקום לשמר את הזירה כמשנית - אנו עלולים למצוא עצמנו בלב התלקחות ביטחונית מסוכנת, שעלולה להישאר עמנו גם זמן רב לאחר שתסתיים המערכה באיראן ובלבנון", כתב.

קריאה למנהיגות: "אל תשתקו"

בצעד חריג, פונה אלוף הפיקוד למנהיגי הציבור, רבנים, מחנכים והורים, בקריאה להשמיע קול ברור נגד התופעה. הוא מזהיר גם מפני השפעת הרשתות החברתיות המציגות לדבריו "מציאות מסולפת" ומובילות אזרחים נורמטיביים לתמוך בפעולות בלתי חוקיות.

"אני קורא לכם - אל תיתנו יד. לא לשתוק. לא להיגרר", כותב בלוט. הוא חותם את מכתבו בהבהרה כי צה"ל, המשטרה והשב"כ ימשיכו לפעול בנחישות נגד הטרור הפלסטיני, אך במקביל יפעלו יחד עם ההנהגה הציבורית כדי "למגר את התופעה, לנצח ולהישאר בני אדם".