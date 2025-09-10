דיווח: בכירים בלשכה המדינית של חמאס נפצעו בתקיפה בדוחא, ביניהם אחד באורח קשה

מומלצים -

מקורות בחמאס סיפרו היום (רביעי) לעיתון ״א-שרק אל-אווסט״ כי שני מנהיגים מהלשכה המדינית של ארגון הטרור נפצעו בתקיפה הישראלית בדוחא, אחד מהם במצב קשה.

המקורות אישרו כי חברי הלשכה המדינית שנפצעו "מקבלים טיפול בבית חולים פרטי תחת אבטחה הדוקה". עם זאת, הם סירבו לחשוף את שמות המנהיגים הפצועים בשלב זה. לדברי המקורות, המתחם שהותקף כולל משרדים ובתים, כולם שייכים למנהיגי ובכירי חמאס ולמאבטחיהם.

הם טענו כי בין הבתים שהותקפו נמצאת וילה השייכת לראש חמאס בעזה, ח'ליל אל-חיה, ובה נמצא משרד פרטי. הם עוד ציינו כי "חלק מהפצצות שהוטלו על ידי מטוסי קרב ישראליים באתר פגעו גם במקומות אחרים בתוך המתחם, כולל משרדו לשעבר של איסמעיל הנייה".

המקורות ציינו כי פגישת הנהגת חמאס נערכה במשרדו של הנייה, הצמוד לביתו של חליל אל-חיה ו"מהווה כמעט חלק מביתו". הם הוסיפו כי אחת הפצצות פגעה בפינה במשרדו הגדול של הנייה, ופצעה את חברי הלשכה המדינית "שישבו בפינה אחרת, רחוקה יחסית מאתר הפגיעה".

המקורות שיערו כי היו סיבות אפשריות להיעדרותם של מנהיגי חמאס שנהרגו בתקיפה, ומרמזים כי ישראל הסתמכה בעיקר על מיקום הטלפונים הסלולריים של המנהיגים שהשתתפו בפגישה, בהתחשב בחוסר הציפייה שלהם שישראל תבצע תקיפה כזו בדוחא.

המקורות אישרו כי "נהוג בכל פגישה שאף אחד מהבכירים לא נושא טלפונים סלולריים, אלא משאיר אותם ברכביהם או עם מלוויהם ואחרים". דברי המקורות מסבירים את מספר ההרוגים הגבוה בקרב המלווים של מנהיגי חמאס.