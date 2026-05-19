במהלך שנת 2025: למעלה מ-2,400 תלונות על פגיעות מיניות בצה"ל

ועדת החוץ והביטחון התכנסה היום (שלישי) לדיון מעקב בנושא דיווח על הטרדות מיניות בכוחות הביטחון והטיפול בהן. הדיון נערך כחצי שנה לאחר הצעת חוק של חברת הכנסת מירב בן ארי, המחייבת את צה"ל, משטרת ישראל ושירותי בתי הסוהר, לדווח אחת לשנה לוועדת הכנסת הרלוונטית על מספר מקרי ההטרדות המיניות בארגונים ועל דרכי הטיפול בהן.

יועצת הרמטכ"ל לענייני מגדר תא"ל רוזיטל אביב הציגה את הנתונים לשנת 2025, מהם עולה כי בשנת 2025 התקבלו ביחידת יוהל"ם, 2,420 דיווחים אודות פגיעה על רקע מיני בנסיבות צבאיות. הדיווחים מקיפים קשת רחבה של מקרים, החל מהטרדות מילוליות ועד אירועים פיזיים חמורים.

עוד עולה מהנתונים כי 73% מהדיווחים הם בנסיבות צבאיות, 13% בנסיבות אזרחיות, 11% טרם גיוס, 3% באלימות במשפחה. יצוין כי 71% מהדיווחים הם מתחת לרף הפלילי.

כאמור, במהלך העשור האחרון נרשמה עלייה עקבית במספר הדיווחים על אירועי פגיעה על רקע מיני. בצה"ל אומרים כי העלייה בדיווחים הם בהתאם לעלייה בסד"כ, וכן מצביעה על עליה באמון המשרתים ביכולת הארגון לספק מענה אפקטיבי.

1,798 מהנפגעים הם בשירות חובה, 188 במילואים, 140 קצינים בקבע, ו-108 נגדים. ב-70% מהמקרים נרשמה פגיעה של גברים בנשים, 16% מהמקרים מתרחשים בין גברים, 9% בין נשים ו-3% פגיעה של אישה בגבר.

10% מהפניות טופלו באפיק הפלילי, 59% באפיק פיקודי, 5% ניהול מול מעסיק חיצוני, 22% אי מיצוי טיפול מכיוון שהנפגע/ת בחרו שלא למצות את הדין מול הפוגע. 4% נוספים הם מקרים אשר לא טופלו עקב נסיבות חיצוניות.

עוד עולה כי במהלך שנת 2025 הוגשו 234 תלונות. 213 תלונות במצ"ח נגד 191 פוגעים ועוד 21 תלונות במשטרת ישראל על אזרחים שפגעו במשרתים בנסיבות צבאיות.

על פי נתוני התביעה הצבאית הוגשו כתבי אישום נגד 42 פוגעים ו-21 נוספים הועמדו לדין משמעתי, שבעה תיקים הועברו לטיפול מפקדים ביחידה, 10 תיקים הועברו ממצ"ח לטיפול משטרת ישראל, 48 נפגעים בחרו לחזור בהם מהתלונה לאחרת הגשתה.

בצה"ל ציינו עוד כי בנוגע לאפיקי הטיפול הפיקודיים (59% מסך התלונות), נערך בירור יחידתי ב-436 אירועים. 20% מהאירועים הסתיימו בהעמדה לדין משמעתי, 42% טופלו באמצעות שיחת התראה או נזיפה פיקודית, 23% הובילו להחלטה על הדחה מהתפקיד, 13% טופלו בצעדים מערכתיים כגון הסברה וחידוד נהלים. ב2% מהאירועים בלבד תוצאות הברור היו כי לא הייתה הטרדה מינית.

באפיק הטיפול מול מעסיק, הופסקה הגעתם לבסיסי צה"ל של 60 אזרחים עובדי קבלן, והתקיימה שיחת אזהרה עם 71 עובדים נוספים.