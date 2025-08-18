מבקר המדינה ייפגש עם רה"מ ובכירי הדרג והצבאי על כשלי 7 באוקטובר: "לא ירתיעו אותנו מלבצע את עבודתנו"

מומלצים -

מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן, הודיע היום (שני) כי ייפגש עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ובכירי הדרג המדיני והצבאי במסגרת הביקורת על ליבת כשלי השבעה באוקטובר. אנגלמן: "כולם מחויבים לשתף פעולה עם הביקורת. מתקפות של גורמים המבקשים לחמוק מביקורת לא ירתיעו אותנו מלבצע את עבודת ביקורת המדינה באופן המקצועי ביותר".

אנגלמן וצוותו פנו בימים האחרונים לראש הממשלה בנימין נתניהו, לשר הביטחון לשעבר יואב גלנט, לרמטכ"לים לשעבר רא"ל (במיל') הרצי הלוי ואביב כוכבי, לראש השב"כ לשעבר רונן בר, למ"מ ראש השב"כ, ולקצינים בכירים נוספים.

זאת על מנת לקבוע פגישות במסגרת הביקורות על הנושאים שבליבת כשלי שבעה באוקטובר בסוגיות מדיניות וביטחוניות. הנושאים אשר נבדקים עם גורמים אלו כוללים בין היתר את התנהלות הקבינט המדיני-ביטחוני, הלוחמה הכלכלית בטרור, הגנת הגבול ברצועת עזה, מהלך האירועים של השבעה באוקטובר, תהליכי עבודת המודיעין וסוגיות נוספות העומדת בליבת כשלי השבעה באוקטובר עם חלק מהאישים נקבעו פגישות ועם אחרים יתואמו פגישות בימים הקרובים.

הפניות נעשו לאחר שצוותי הביקורת תחקרו גורמים רבים במערכת המדינית ובמערכת הביטחונית ועיינו באלפי מסמכים. אל הפניות צורפו שאלות כהכנה לפגישות, שעליהן מבקר המדינה מצפה לקבל תשובות מפורטות. נוכח הרגישות הביטחונית של הנושאים שבביקורת, השאלות הוגדרו ברמת סיווג "סודי ביותר".

יוזכר כי ביקורת המדינה בנוגע לכשלי שבעה באוקטובר החלה בינואר 2024. בצל התמשכות מלחמת חרבות ברזל והליכים משפטיים בבג"ץ ונוכח התנגדות הרמטכ"ל דאז הרצי הלוי וראש השב"כ דאז רונן בר - הביקורת הושהתה בצה"ל ובשב"כ למשך כ-15 חודשים. בתקופה זו המשיכה הביקורת למול הדרג המדיני והאזרחי.

עם כניסתו של הרמטכ"ל אייל זמיר לתפקידו, סוכם מול צה"ל והשב"כ מתווה ביקורת שקיבל תוקף של פסק דין בבג"ץ באפריל 2025. ביקורת המדינה מתנהלת בהתאם למתווה - לרבות משלוח טיוטות למבוקרים לשם מתן תגובה.

בעת ההודעה על פתיחת הביקורת הבהיר המבקר אנגלמן כי תוטל אחריות אישית על הגורמים הרלוונטיים בכלל הדרגים, וכי ככל שתוקם ועדת חקירה ממלכתית יתואמו מולה גבולות גזרה. חוק מבקר המדינה אף קובע כי עם השלמת דוח ביקורת מיוחד, הוועדה לביקורת המדינה של הכנסת רשאית למנות ועדת חקירה ממלכתית, כפי שנעשה בעבר במספר מקרים.

המבקר מתניהו אנגלמן: "טבח שבעה באוקטובר הוא המחדל החמור בתולדות מדינת ישראל. כלל הדרגים נתונים לביקורת המדינה - הדרג המדיני, הצבאי והאזרחי. נכון להיום משרד מבקר המדינה הוא הגוף האובייקטיבי היחיד שבודק את התנהלות כלל הדרגים במסגרת עשרות דוחות עליהם עמלים כ-200 מנהלי ביקורת במשרד. בעלי התפקידים המכהנים ואלו שכיהנו בזמן הטבח נדרשים לשתף פעולה באופן מלא עם ביקורת המדינה, בהתאם לחוק יסוד מבקר המדינה ובהתאם לסיכום שהושג בין משרד מבקר המדינה לצה"ל ולשב"כ שקיבל תוקף של פסק דין".

"נדרשת זמינות מלאה, המצאת כל המסמכים הרלוונטיים והתמודדות מקצועית ועניינית עם ממצאי הביקורת. המחויבות שלנו היא אך ורק לאזרחי ישראל הראויים לקבל תשובות על ליבת הכשל שהוביל לטבח. מתקפות של גורמים המבקשים לחמוק מביקורת לא ירתיעו אותנו מלבצע את עבודת ביקורת המדינה באופן המקצועי ביותר. כפי שאמרתי לא אחת - ככל שתקום ועדת חקירה ממלכתית נקבע עימה גבולות גזרה".

עוד צוין כי לצד המפגשים המתוכננים בנושאי הליבה, נשלחו לראש הממשלה, זה מכבר, שורת טיוטות להתייחסות בנושאים הבאים:

1. העדר תפיסת ביטחון לאומי וההשפעה על תהליכים מרכזיים בדרג המדיני ובצה"ל

2. ההגנה על המרחב האזרחי והערים בדרום על רקע אירועי 7 באוקטובר

3. הטיפול בחללים אזרחיים באירועי שבעה באוקטובר

4. כליאה, שחרור והעמדה לדין של אסירים ביטחוניים בעקבות מלחמת חרבות ברזל

5. ההסברה הממשלתית והמערכה על דעת הקהל הבין-לאומית במלחמת חרבות ברזל

6. הקליטה והטיפול של משרדי הממשלה באוכלוסייה שפונתה במהלך מלחמת חרבות ברזל

7. הקבינט החברתי-כלכלי במהלך מלחמת חרבות ברזל ובתקופה שקדמה לה

8. הניהול הממשלתי של התחום האזרחי במהלך המלחמה

9. מערכות תקשוב לתכלול לאומי של מידע וטיפול במפונים לפני פרוץ המלחמה ובמהלכה

10. ההיערכות הכלכלית לאירוע מלחמה וניהול תקציבי מלחמת חרבות ברזל

11. היערכות למצבי חירום במשק האנרגיה בראי מלחמת חרבות ברזל

12. ענף החקלאות במלחמת חרבות ברזל

13. היערכות המדינה לאירוע סייבר ותפקודה במהלך מלחמת חרבות ברזל

דוחות אלו ודוחות נוספים, אשר טיוטות בעניינם הושלמו, יפורסמו לציבור עם השלמת הביקורת ולאחר בחינת התייחסויות המבוקרים, נמסר.