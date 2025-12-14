לאחר חיסולו של סעד: בצמרת חמאס ברצועה נותרו 6 בכירים

יממה לאחר חיסולו של ראאד סעד בעיר עזה, נותנו ברצועה מספר בכירים בארגון הטרור חמאס. כתבנו הצבאי ינון שלום יתח הביא הערב (ראשון) במהדורה המרכזית את שמותיהם, ואלו תפקידים הם ממלאים - בשעה שמרבית מחבריהם כבר נהרגו על ידי צה"ל.

השם המוכר ביותר לאוזניים ישראליות הוא עז א-דין אל-חדאד, שכיום הוא ראש הזרוע הצבאית של חמאס. אל-חדיד, שעד לפני שנתיים היה מפקד חטיבת העיר עזה, מונה לתפקידו לאחר חיסולם של האחים סינוואר. גם מוחמד עודה, ראש אגף המודיעין של ארגון הטרור, מוחמד עודה, הוא אחד הבכירים שטרם חוסלו.

שני המג"דים הבכירים שנותרו ברצועה וטרם חוסלו הם אבו חמזה פיאד, מפקד גדוד בית חאנון שבצפון הרצועה והית'ם חואג'רי, מג"ד מחנה שאטי הסמוך לעיר עזה. גם תאופיק אבו נעים, ראש מנגנוני הביטחון ברצועה, נותר בין השמות שצה"ל טרם חיסל.