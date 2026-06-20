צה"ל התיר היום (שבת) לפרסום את שמותיהם של שני חללי צה"ל שנפלו בקרבות בדרום לבנון. רס״ל ניר בן ארי, בן 21 מכרם מהר״ל, לוחם ביחידת מגלן עוצבת הקומנדו, נפל הלילה כאשר מספר רב של רקטות ורחפן נפץ ששוגרו על ידי חיזבאללה פגעו סמוך לכוח צה"ל. סמ״ר יואב קליין, בן 21 מהרצליה, לוחם שריון בגדוד 52, עוצבת ׳עקבות הברזל׳, נפל אתמול באסון הטנק, בו נפל גם סא"ל דור גדליה בן שמחון ז"ל ושני לוחמים נוספים ששמם טרם הותר לפרסום.

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האירוע בו נפל סמ״ר יואב קליין ז״ל אירע ביום שישי האחרון בשעה 00:20 לערך, ובו נפלו שלושה לוחמי צה"ל נוספים, בהם סא״ל דור גדליה בן שמחון ז"ל ושני לוחמים ששמם טרם הותר לפרסום. מצה״ל נמסר כי נסיבות האירוע נמצאות בתחקיר שטרם הסתיים, ובסיומו יוצגו הממצאים בשקיפות למשפחות.

באירוע אחר במהלך הלילה, בשעה 01:30 לערך, מספר רב של רקטות ורחפן נפץ ששוגרו, פגעו סמוך לכוח צה"ל מחטיבת הקומנדו הפועל במרחב הכפר תבנית. כתוצאה מהפגיעות, נפל רס״ל ניר בן ארי ז"ל, נפצעו שני לוחמי צה"ל באורח קשה, קצין לוחם באורח בינוני ועשרה לוחמים נוספים באורח קל. כלל הפצועים פונו לבית החולים ומשפחותיהם עודכנו. מיד לאחר מכן, צה"ל תקף תשתיות רבות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב נבטייה שבדרום לבנון.