צה"ל פרסם היום (רביעי) את תחקיר האירוע מיום ראשון שעבר, במהלכו כוח של יחידת דובדבן זיהה בשוגג כוח אחר של היחידה כמחבלים חמושים על גג מבנה, ופתחו בירי לעבר המבנה. באורח נס לא היו נפגעים.

במהלך הפעילות נעצרו שני מבוקשים החשודים בפעולות טרור. לאחר התקרית, שדווחה בזמן אמת, בוצע תחקור מיידי בשטח ובצירים הפיקודיים, עד להצגתו למפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט. התחקיר בחן את איכות התכנון והוצאת המבצע לפועל, וכן את ניהול הפעילות.

מהתחקיר עלה כי בעקבות טעות בניווט, כוח לוחמים שהתמקם בשוגג במבנה שנמצא בגזרת פלגה שכנה שפעלה במבצע זוהה כאויב. יודגש כי על פי התחקיר, בשום שלב הלוחמים לא היו בין כוונות היורים וכי לא הופעלו אמצעי תקיפה נוספים מעבר לירי למרחב המבנה.

כחלק מהפקת הלקחים, נקבע סט פעולות מחייבות והעברת הלקחים לכלל הלוחמים, לצד חידוד ההוראות והנהלים המבצעיים. כמו כן, לאור החריגות מסטנדרט הביצוע המצופה שהוביל לתקרית, הוחלט כי מספר מפקדים ביחידה, אשר להם קשר ישיר לפעילות, יקבלו הערות פיקודיות וחלקם יודחו מתפקיד, ובראשם מפקד הצוות וסגנו שהורה על הפתיחה באש.

התחקיר סוכם על ידי מפקד פיקוד המרכז שציין כי מדובר באירוע ירי דו צדדי חמור ביותר שיכול היה לעלות בחיי אדם. מפקד פיקוד המרכז ציין כי יחידת דובדבן, היא יחידת סיכול מצוינת, שפועלת שנים רבות לסיכול טרור ביהודה ושומרון וביצעה מאות פעולות סיכול מוצלחות במהלך המלחמה, תמצה את הלמידה מהאירוע ותשפר את איכות הביצוע.