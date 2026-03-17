פרסום ראשון: התקיפה החריגה של חיל האוויר - נגד משאית אמל"ח בסוריה הלילה

פרסום ראשון: באופן חריג, צה"ל תקף הלילה (בין שני לשלישי) משאית שהובילה אמל"ח בסוריה.

המהלך מתואר דרמטי כיוון שישראל לא ביצעה פעולת מב"ם בסוריה מנפילת משטר אסד ובנוסף לא תקפה נכסים של המשטר הסורי מתחילת השיחות.

כזכור, רק בתחילת ינואר פרסמנו כי ישראל, סוריה וארצות הברית הגיעו להסכמה על הקמת מנגנון שיתוף מודיעיני משותף, שיפעל באמצעות תא תקשורת ייעודי ובפיקוח אמריקני. מטרת המנגנון היא לאפשר תיאום מיידי ומתמשך בשיתוף מודיעין, הפחתת מתיחות צבאית ומניעת אי-הבנות בין הצדדים. במשרד ראש הממשלה אישרו כי חודש השיח בגיבוי ותמיכה אמריקנית והבהירו כי "סוכם על המשך השיח לקידום המטרות המשותפות ושמירה על ביטחון המיעוט הדרוזי בסוריה".

בתום המפגש המשולש סוכם גם על פתיחת שיחות ישירות בין ירושלים לדמשק בתחומים אזרחיים, ובהם רפואה, אנרגיה וחקלאות. גורמים המעורים בפרטים ציינו כי מדובר בצעד ראשוני לבחינת שיתופי פעולה אזרחיים, במקביל לערוץ הביטחוני.

על פי פרטים נוספים, המנגנון יאושש על בסיס קבוע על ידי נציגים ישראלים, סורים ואמריקנים, כאשר חלק מהפעילות תתקיים באופן וירטואלי. מיקומו הפיזי של תא התקשורת יהיה במדינה שלישית, שאינה ישראל או סוריה, וזאת במטרה לאפשר תפקוד רציף ונייטרלי.