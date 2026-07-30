פרסום ראשון: המפכ"ל הקפיא את התנדבותו במשטרה של רפ"ק "הצל" | משה שטיינמץ

פרסום ראשון: המפכ"ל דני לוי הקפיא היום (חמישי) את התנדבותו במשטרה של רפ"ק "הצל", הראפר יואב אליאסי, שפועל בכיתות הכוננות בתל אביב. ההחלטה הגיעה בעקבות תחקיר "הארץ" בו נחשפו הקלטות ועדויות לפיהן "הצל" הפעיל את קשריו במשטרה לטובת מתחם בילוי בו היה שותף.

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כזכור, בתחילת החודש פרסמנו אודות אותו קידום מדובר, אליאסי החל את שירותו במשטרה לפני שנתיים בכיתת כוננות בתל אביב עליה הוא מפקד. בעקבות תפקידו הוא קיבל דרגות קצונה ממפקד מחוז תל אביב ד'אז פרץ עמר, והשר לביטחון פנים, איתמר בן גביר אליו אליאסי מקורב.

הענקת דרגת קצונה לאליאסי עוררה סערה במערכת הפוליטית. השר לביטחון פנים לשעבר עמר בר לב, אמר אז בתגובה: "אם חשבתי שיש איזו תחתית שמשטרת ישראל וחלק מהקצונה הבכירה בה לא תרד אליה, מתברר שטעיתי. אני מתבייש עבור אלפי שוטרות ושוטרים מעולים שמשקיעים את נשמתם לזכות בדרגת קצונה, והם נאלצים לראות את המחזה המחפיר הזה, בו ממ"ז מוכר את נשמתו וכבודו ומבזה את מדיו ואת דרגתו, כדי להתחנף לפרחח".