ישראל חיסלה הלילה (שלישי) בטהרן את ע'לאם רצ'א סלימאני, מפקד כוחות הבסיג', יחד עם שדרת הפיקוד הבכירה שלו. התקיפה כוונה לעבר מפקדה חלופית שהקימו הכוחות במאהל שטח, כ-1,600 ק"מ מגבול ישראל. בין המחוסלים בתקיפה: עוזרו האישי של סאלימני, כארישי, וכן מפקד הבסיג' בעיר שיראז.

כוחות הבסיג' מהווים חלק מהכוחות החמושים של משטר הטרור האיראני. במסגרת המחאות הפנימיות באיראן, ובפרט בתקופה האחרונה עם התגברותן, כוחות הבסיג' בפיקודו של סלימאני הובילו פעולות דיכוי מרכזיות תוך שימוש באלימות קשה, מעצרים נרחבים והפעלת כוח נגד מפגינים אזרחיים.

עלי לריג'אני, מזכיר המועצה לביטחון לאומי באיראן, היה גם הוא אחד מיעדי התקיפה - בישראל בודקים את תוצאותיה.

במהלך הערכת מצב מטכ"לית שקיים הבוקר, התייחס הרמטכ"ל אייל זמיר לפעילות צה"ל בחיסול יעדים באיראן: "הלילה נרשמו הישגים סיכוליים משמעותיים, בעלי פוטנציאל להשפיע על הישגי המערכה ועל משימות צה"ל. זאת בנוסף לסיכולים שבוצעו בימים האחרונים באיראן נגד גורמי חוץ, הקשורים גם לזירה הפלסטינית".

רק לפני מספר ימים ניסתה ישראל לחסל את עכרם עג'ורי - מי שנחשב למספר 2 בג'יהאד האיסלאמי באיראן, לצד בכירים נוספים בהנהגת הארגון בחו"ל.