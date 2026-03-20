עמוד האש שלפני המחנה: התותחנים שחזרו להרעיד את לבנון
לוחמי חטיבת האש בפיקוד הצפון עושים שעות על גבי שעות מאז שהלחימה חזרה ללבנון • כתבנו בצפון אוריה קשת פגש את הלוחמים שעובדים מתוך מכונות הארטילריה המשומנות היטב עוד מהסבב הקודם מול חיזבאללה
אוריה קשת
המלחמה חזרה לצפון לפני שבועיים וחצי, ומאז התותחים של חטיבת האש הצפונית יורים בלי הפסקה אל מעבר לגבול. אלוף-משנה ע', ביחד עם הלוחמים עליהם הוא מפקד, אומנם מלווים מרחוק את הלוחמים שנמצאים בתוך לבנון, אבל אל תתנו לזה להטעות אתכם - אף פעולה קרקעית אינה שלמה בלעדיהם, והרעש שהם עושים מהדהד היטב לאורך הצפון ומעבר אליו.
