עמוד האש שלפני המחנה: התותחנים שחזרו להרעיד את לבנון

המלחמה חזרה לצפון לפני שבועיים וחצי, ומאז התותחים של חטיבת האש הצפונית יורים בלי הפסקה אל מעבר לגבול. אלוף-משנה ע', ביחד עם הלוחמים עליהם הוא מפקד, אומנם מלווים מרחוק את הלוחמים שנמצאים בתוך לבנון, אבל אל תתנו לזה להטעות אתכם - אף פעולה קרקעית אינה שלמה בלעדיהם, והרעש שהם עושים מהדהד היטב לאורך הצפון ומעבר אליו.