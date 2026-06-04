זעם בקבינט על נתניהו: "דם החיילים שלנו חשוב יותר מטראמפ"

הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס היום (חמישי) כדי לדון במשא ומתן עם לבנון, במהלכו השרים מתחו ביקורת חריפה על המצב ועל ראש הממשלה בנימין נתניהו: "לא יכול להימשך כך".

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בהתייחסם לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ, אמרו לרה"מ נתניהו: "התעמתת עם נשיאים עוינים יותר". השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הוסיף כי: "טראמפ ידיד ושותף אך דם החיילים שלנו חשוב לי יותר ממנו".

נזכיר כי מחלקת המדינה של ארצות הברית הודיעה הלילה כי בתום סבב השיחות בין ישראל ולבנון, השתיים הסכימו על יישום הפסקת האש ולהמשיך במשא ומתן ישיר בתיווך אמריקני.

בהודעת מחלקת המדינה נמסר כי הפסקת האש מותנית בהפסקה מוחלטת של ירי חיזבאללה ובפינוי כל פעיליו מדרום לנהר הליטני. עוד סוכם על קידום אזורי פיילוט שבהם צבא לבנון יקבל שליטה בלעדית בשטח, ללא נוכחות של גורמים חמושים שאינם מדינתיים.

עם זאת, מזכ"ל חיזבאללה התנער מההסכמות והדגיש: "לא הסכמנו להפסקת אש. דורשים את סיום התוקפנות באופן מקיף". בינתיים, השיגורים לאזור קו העימות ממשיכים. בין היתר הופעלו אזעקות סמוך לפמלייתו של נתניהו, בזמן שזה ביקר ביישוב שלומי.