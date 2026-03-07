בתום הערכת מצב: הנחיות פיקוד העורף נותרו ללא שינוי

פיקוד העורף הודיע הערב (שבת) כי הנחיות ההתגוננות נותרו ללא שינוי. המשמעות היא, כי ניתן יהיה לקיים התקהלות של עד 50 אנשים ובתנאי שניתן להגיע למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות.

לגבי מקומות עבודה - ניתן יהיה לקיים פעילות במקום שאפשר להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. ההנחיות המעודכנות עדיין אוסרות על קיום פעילות חינוכית.

בפיקוד העורף הדגישו כי המדיניות תהיה בתוקף מיום שבת, 7 במרץ 2026, בשעה 20:00, ועד יום שני, 9 במרץ 2026, בשעה 20:00 - וכי ההנחיות עשויות להשתנות בהתאם להערכת מצב נוספת.

מוקדם יותר היום, הפרשן הצבאי יוסי יהושוע פרסם לראשונה כי פיקוד העורף צפוי להמליץ בהערכת מצב מיוחדת כי ההנחיות למשק יוארכו ביממה נוספת, לפחות עד מחר בערב. לאחר מכן תיבחן בחיוב אפשרות להקלות במערכת החינוך באזורים פחות מאוימים כמו עוטף עזה ובקעת הירדן.

בפיקוד העורף טוענים כי בניגוד לדיווחים, ההחלטה על הקלות בפתיחת המשק ביום חמישי לא התקבלה בעקבות לחץ מצד משרד האוצר או גורם אחר. "קיבלנו את ההחלטה משיקולים מקצועיים בלבד. ראינו ירידה בהיקף הירי, ובמסגרת ניהול הסיכונים והאחריות המקצועית שלנו המלצנו על הקלה. סוגיית החינוך ויתר המערכים היא באחריות משרדי הממשלה".