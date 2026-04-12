אבסורד: שני קצינים מואשמים בהברחת סיגריות לעזה, אך יש להם מגבלת ענישה

כתב אישום חמור הוגש נגד שני קצינים - סגן אלוף בקבע ורב סרן במילואים - בגין הברחה חמורה של סיגריות לרצועת עזה, אך הפצ"ר לא קיבל את המדיניות של פרקליט המדינה והשניים נשפטים על עבירה של עד עשר שנות מאסר, מאחר והם יופיעו בפני בית דין צבאי. עם זאת, כתב אישום הוגש גם נגד תושב רהט המעורב באותה הפרשה בבית משפט אזרחי, בגין עבירה של סיוע לאויב במלחמה.

לפי כתב האישום, הרס"ן, ששימש קצין לוגיסטיקה וסייע בפינוי משאיות סיוע תקולות, פנה לסא"ל סביב חודש יוני והציע לו להצטרף להברחת סיגריות תמורת רווחים גבוהים. הוא הסכים והתנה - "כל עוד זה לא סמים ואמל"ח".

עוד נודע, כי תפקידו של הסא"ל היה להעביר לרס"ן מידע מתוך הערכות מצב מסווגות באוגדת עזה, לצד מידע מבצעי שוטף, כולל פריסת מצלמות וכוחות, זיהוי "שטחים מתים", חילופי כוחות ורמת הדחיפות בפינוי משאיות תקולות, ולהתריע מתי ניתן לבצע הברחות ללא סיכון.

בין יוני ליולי העביר מידע מבצעי שוטף, כולל פריסת מצלמות וכוחות, זיהוי "שטחים מתים", חילופי כוחות ורמת הדחיפות בפינוי משאיות תקולות. את הסיגריות רכש האזרח מרהט בחברון, בין 2-5 קרטונים בכל פעם (כל קרטון: 50 פאקטים), מסוג מרלבורו ואימפריאל.

עוד עולה כי ‏בוצעו לפחות שש הברחות שהניבו רווח של כ-850 אלף שקלים - כאשר חלקו של הסא"ל: כ-132 אלף שקלים. ‏כשנודע לו על מעצר הרס"ן, מחק מהטלפון את כלל ההתכתבויות ביניהם.