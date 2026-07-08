בהיתקלות פנים אל פנים בלבנון: לוחמת חיסלה מחבל, כלב עוקץ נהרג

כלב של יחידת עוקץ נהרג אתמול (שלישי) במהלך היתקלות פנים אל פנים עם מחבל חיזבאללה במרחב בינת ג'בייל שבדרום לבנון.

האירוע התרחש כאשר לוחמי חטיבת המילואים "עוצבת יפתח" (679), הפועלים תחת פיקוד אוגדה 91, ביצעו סריקות במבנה שבו נפצע לוחם מילואים באורח קשה ביום חמישי האחרון. במהלך הסריקות במבנה, פתח המחבל באש לעבר הכוחות, פגע בכלב והרג אותו.

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מיד עם פתיחת הירי, לוחמת מיחידת עוקץ שפעלה יחד עם כוח המילואים השיבה באש מדויקת לעבר המחבל וחיסלה אותו במקום. מלבד כלב היחידה, לא היו נפגעים נוספים.

בעקבות התקרית, מסר דובר צה"ל: "הכוחות השיבו מיד באש לעברו וחיסלו אותו. אין נפגעים לכוחותינו. צה"ל ימשיך לפעול להסרת כל איום על כוחותיו ולא יאפשר לארגון הטרור חיזבאללה לפגוע באזרחי מדינת ישראל".