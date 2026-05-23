מקרה חריג בשומרון: 23 אזרחים ישראלים חירשים חולצו מלב העיר שכם

אירוע ביטחוני חמור נמנע היום (שבת) בלב השומרון, כאשר כוחות המנהל האזרחי פעלו לחילוצם המהיר של 23 אזרחים ישראלים, יהודים-חילונים, אשר נצפו מסתובבים במרכז העיר הפלסטינית שכם, תוך סיכון ממשי ומיידי לשלומם. האירוע החל כאשר תתושב העיר זיהה את חברי הקבוצה והקפיץ את מנגנוני הביטחון הפלסטיניים. אלו מיהרו להעניק להם הגנה, ליוו אותם אל תחנת השיטור המקומית, ומשם העבירו אותם ישירות לידיהם של קציני מפקדת התיאום והקישור של המנהל האזרחי שומרון. בזכות התיאום המהיר, כל חברי הקבוצה יצאו מהעיר בשלום, והאירוע הועבר להמשך טיפול וחקירה של משטרת מחוז ש"י.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

מתחקיר ראשוני של נסיבות המקרה עולה פרט ייחודי: כל 23 האזרחים הישראלים הם חירשים ואילמים, אשר נכנסו למרחב העיר הפלסטינית על גבי שישה כלי רכב הנושאים לוחיות זיהוי ישראליות לאחר שהוזמנו לארוחה בביתו של חבר, תושב פלסטיני מקומי שגם הוא חירש ואילם. בעקבות המקרה, במערכת הביטחון שבים ומדגישים באופן חד-משמעי כי כניסת אזרחים ישראלים לשטחי A מוגדרת כסכנת חיים ממשית ואסורה לחלוטין על פי חוק, ללא קשר למטרת הביקור או לזהות המארחים.

התקרית הנוכחית מצטרפת לשורה של אתגרים אזרחיים-ביטחוניים מורכבים שעמם מתמודדים כוחות הביטחון בתקופה האחרונה סביב סוגיית חציית גבולות וכניסה לשטחים שאינם בשליטה אזרחית ישראלית.

תנועת "חלוצי הבשן"

לאחר האירוע בשכם, דובר צה"ל דיווח כי חמישה אזרחים ישראלים חצו במספר מטרים את הגבול לשטח לבנון. כוח צה"ל שפעל בנקודה החזיר את כלל האזרחים לשטח הארץ, עיכב אותם והעביר אותם להמשך טיפול של משטרת ישראל. בצבא גינו בתוקף את החצייה והדגישו כי מדובר באירוע חמור המהווה עבירה פלילית שמסכנת הן את כוחות הביטחון והן את האזרחים עצמם.

ברקע לאירוע זה, חזרו לאחרונה לכותרות תופעות של אזרחים המנסים לאתגר את קווי הגבול של ישראל מתוך מניעים אידאולוגיים שונים; רק לפני כשבוע הגיעו עשרות פעילים מתנועת "חלוצי הבשן" לגדר המערכת הישנה בגבול סוריה, קשרו את עצמם לגדר ודרשו מהקבינט לאשר להם להתיישב בחבל הבשן כדי לקבוע עובדות בשטח. זאת בהמשך לאירועים מחודש ינואר השנה, אז נחשפו פעילי תנועת "עורו צפון" הפועלים ותומכים ברעיון להקים התנחלויות ויישובים יהודיים בכפרים הנטושים של דרום לבנון, דוגמת צור וצידון, מתוך תפיסה כי אחיזה אזרחית באדמה היא הדרך היחידה להבטיח את ביטחון המדינה לטווח ארוך.