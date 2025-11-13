ברקע פרשת הפצ"רית: הושהה הגישור בתיק פרשת שדה תימן

השופט אל"ם מאיר ויגיסר הורה היום (חמישי) לעצור זמנית את ההליך המשפטי בפרשת שדה תימן עד להחלטה חדשה מצד התובע הצבאי הראשי, זאת בעקבות בקשת הסנגורים לבחון מחדש את המשך ניהול התיק. דיון תזכורת נקבע לסוף דצמבר.

בהחלטתו קבע נשיא בית הדין, אל"ם מאיר ויגיסר, כי "ההליכים בתיק יושהו עד להחלטה אחרת", וציין שהתובע הצבאי הראשי ישקול את המשך הטיפול בתיק.

במהלך הדיון בבקשת הסנגורים, הם טענו כי קיימות "טענות כבדות משקל" המצדיקות בחינה מחודשת של עצם ניהול ההליך. השופט כאמור קיבל זאת וביטל את הדיון שהיה קבוע.

דוברות ח"כ צבי סוכות

עוד נקבע בהחלטה כי דיון תזכורת יתקיים ב־31 בדצמבר 2025 בשעה 10:00, לצורך בחינת התקדמות הטיפול בבקשה. בנוסף, בית הדין דרש מהתביעה הצבאית להגיב עד 16 בנובמבר לבקשת ההגנה לבטל את איסור היציאה מהארץ שהוטלה על הפצ"רית יפעת תומר-ירושלמי בגין הדלפת הסרטון משדה תימן.

נזכיר כי לפני יומיים, חבר הכנסת צבי סוכות נחקר בפרשת הפריצה לשדה תימן. סוכות נשא דברים עם כניסתו למשרדי יחידת ההונאה דרום בבאר שבע: "נכנס לחקירה בראש מורם וגאה לעמוד לצד הלוחמים שלנו".