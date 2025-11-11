מזכ"ל חיזבאללה: "התקיפות של ישראל לא יכולות להימשך"

על רקע ניסיונות ארגון הטרור להשתקם: מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם, נשא הערב (שלישי) נאום ובו התייחס לתקיפות הישראליות בדרום לבנון. בנאומו אמר כי "התוקפנות לא יכולה להימשך ללא הגבלת זמן, לכל דבר יש גבול". דבריו של קאסם נתפסים כאיומו המפורש הראשון מזה זמן רב.

ראש ארגון הטרור התייחס בנאומו גם למבצע "חיצי הצפון" בשנה שעברה, בו חיסלה ישראל את צמרת ארגון חיזבאללה, כולל המנהיג חסן נסראללה, והשמידה תשתיות טרור רבות: "משנת 2000 עד 2023 הייתה הרתעה בגלל ההתנגדות. במלחמה האחרונה הקרבנו שהידים רבים ומנענו מישראל להשיג את מטרותיה. העמידה האיתנה האגדית של לוחמי ההתנגדות עצרה 75,000 חיילים ישראלים, שלא יכלו להתקדם בתוך לבנון מלבד כמה מאות מטרים".

כמו כן, הביע את התנגדותו לאופן בו הסכם הפסקת האש בין ישראל ולבנון מיושם: "יש ליישם את ההסכם, ולאחר מכן כל הדרכים פתוחות לדיון פנימי בנוגע לחוזקה וריבונותה של לבנון. למעצמות זרות אין תפקיד בדיון זה. התוקפנות לא יכולה להימשך ללא הגבלת זמן".

דובר צה"ל

כזכור, אתמול דווח כי צבא לבנון איתר מאז תחילת הפסקת האש כ-50 מנהרות של חיזבאללה בדרום לבנון, יותר מ-50 טילים מונחים ומאות מצבורי נשק אישי של ארגון הטרור, וזאת מבלי לערוך חיפוש בתוך בתים פרטיים.