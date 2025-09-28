רצף האירועים הביטחוניים ביהודה ושומרון נמשך: פיגוע התרחש היום (ראשון) בצומת ג'ית, הסמוכה לקדומים שבשומרון, ובו בן 20 נפצע באורח קשה. כאמור, הפצוע פונה לבית החולים בילינסון בפתח תקווה, כשהוא סובל מחבלת ראש.

כוחות רבים הוקפצו למקום והחלו בביצוע סריקות וחסימות כבישים. המחבל, שחוסל על ידי כוחות הביטחון, הוא מחמוד אל-עקאד בן ה-21, תושב שכם.

בחמאס לקחו אחריות על הפיגוע: "תגובה למלחמה המתמשכת נגד עמנו ברצועת עז,ה ולפשעי ההרג, המעצרים, הייהוד וההתיישבות בגדה המערבית ובירושלים. מבצע הרואי זה משקף את נחישות עמנו לדחות את תוכניות הסיפוח, אנו קוראים לעמנו בכל מקום לגשר שורות, לאחד מאמצים ולהצית את זירת העימות כדי להתעמת עם הכיבוש והמתנחלים".

זהו אינו הפיגוע הראשון שמתרחש בתקופה האחרונה, כאשר הקודם נרשם ביום חמישי שעבר, במעבר אלנבי שבגבול עם ירדן. פיגוע הטרור, בו נרצחו סא"ל במיל' יצחק הרוש בן ה-68, וסמל אורן הרשקו בן ה-20, היה משולב - ירי ודקירה. המחבל הוא אזרח ירדני בן 57, שנהג במשאית סיוע שהיתה בדרכה לרצועת עזה. עם הגעתו למעבר, הוא ירד מהמשאית וירה לעבר השניים. בעקבות מעצור שהיה בקדחו - דקר אותם בסכין. הוא נוטרל על ידי מאבטח של המעבר.