כוחות צה"ל מאוגדה 98 השלימו הבוקר (שני) את כיתור העיר השיעית בינת ג'בייל בדרום לבנון. דובר צה"ל חשף כי הבחירה להשתלט על העי התקבלה לאחר שזוהה שמשגרים ממנה את רוב הירי הרקטי לעבר היישובים סמוכי הגדר (אביבים, יראון ועוד).

במקביל, חיזבאללה נערך למתקפה "באופן צבאי" ולא כגרילה, תוך שהוא מקים מחסני אמל"ח בתוך בתים ומרתפים - ונלחם ברחובות הצפופים ועצי הזית ליד הבתים.

עוד פירט דובר צה"ל כי בפתיחת הפעולה - צוות הקרב של גבעתי נכנס ודחק אחורה את המחבלים. לאחר מכן כוח צנחנים שהגיח בשקט יחסי הפתיע את המחבלים שנדחקו אחורה, במקביל להשלמת הכיתור על ידי כוח קומנדו. כעת, מתחילים להילחם בתוך העיירה נגד המעוזים. בין ההיתקלויות, מטווח קרוב ובתוך בתים.

ההערכה בצה"ל: למעלה מ-100 מחבלים חוסלו ונותרו עוד עשרות בודדות שפועלים בבינת ג'בייל עצמה בעקבות סגירת המעגלים. במקביל, חיזבאללה מתייחס לקרב בכובד ראש, כך מעריכים, ומנסה לתגבר את הכוחות בעיר עצמה ובמעטפת. בכיר בצה"ל אמר ל-i24NEWS: "יקחו לפחות עוד מספר ימים עד השלמת הפעולה".