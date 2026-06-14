המשימה של גופמן: הפלת המשטר באיראן והחזרת המוסד לצללים

רומן גופמן נכנס לתפקיד ראש המוסד בנקודת זמן רגישה במיוחד, כשברקע המאבק המתמשך מול איראן ושלוחותיה ברחבי המזרח התיכון. אם בעבר התמקד הארגון בעיקר בסיכול תוכנית הגרעין האיראנית, כעת מדברים בכירים לשעבר על יעד רחב בהרבה - החלשתו ואף הפלתו של משטר האייתוללות.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

לצד האתגר האיראני, במערכת הביטחון מזהים גם איומים גוברים מצד טורקיה, קטר וגורמים אנטי ישראליים הפועלים במדינות המערב. במקביל, גופמן נדרש להתמודד עם סערה פנימית שנוצרה בעקבות החלטתו להדיח את סגן ראש המוסד היוצא ולמנות לו מחליף זמן קצר לאחר כניסתו לתפקיד.

בקרב בכירים לשעבר בארגון נשמעת גם ביקורת על החשיפה התקשורתית הגוברת של המוסד בשנים האחרונות, ויש הסבורים כי אחת ממשימותיו הראשונות של גופמן תהיה להחזיר את הארגון לפעול הרחק מאור הזרקורים. השאלה המרכזית היא האם הניסיון המבצעי והפיקודי שצבר בשדה הקרב יסייע לו להוביל את אחד מארגוני הביון החשובים בעולם בתקופה של טלטלה אזורית חסרת תקדים.