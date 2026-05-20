טיל קורנט אותר בלבנון - כשהוא מכוון לבתי התושבים במטולה | תיעוד בלעדי

כתבנו הצבאי, ינון שלום יתח, פרסם הערב (רביעי) במהדורה המרכזית תיעוד מדאיג ובו נראה טיל קורנט בדרום לבנון כשהוא מכוון היישר לבתי התושבים במטולה.

האירוע החל כאשר לוחמי צבר תחת 769 נכנסו להתקפה בשכונת אל-ג'אבלה בכפר אל-חיאם, אשר צופה למושבה מטולה מהצד הלבנוני, ובו איתרו על גג מבנה משגר טעון בטיל קורנט מוכן לשיגור בלחיצת כפתור.

ברקע האיתור המדאיג, באוגדה 91 ממשיכים לפעול בימים אלה לניקוי השכונה מתשתיות טרור של פעילי חיזבאללה, שעדיין נמצאות באזור.

מוקדם יותר היום צה"ל גם חשף את האופן שבו מחבלי חיזבאללה עוקבים אחר כוחותינו ממבנים אזרחיים בלבנון - ופורסם תיעוד מתקיפת אמצעי תצפית של ארגון הטרור.

למעשה, המחבלים הסתתרו במבנים ותצפתו על הכוחות. לאחר שנחשפה השיטה, היחידה היחידה הרב-מימדית חיסלה את אחד המחבלים שעשה זאת ופעל מתוך מחסן ששימש לאחסון מצבור אמצעי לחימה.