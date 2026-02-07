חשוד בטרור שעוכב בבסיס צבאי השתחרר מהאיזוק, תקף לוחמת צה"ל - ונוטרל
חשוד פלסטיני שנעצר בחשד למעורבות בטרור הובא על ידי כוח "לביאי הבקעה" למוצב צבאי • עם ההגעה למוצב, הצליח העצור להשתחרר מהאיזוק ותקף לוחמת צה"ל באמצעות מוט ברזל • לוחמת נוספת שהבחינה במתרחש נטרלה אותו
תקרית חריגה בבקעת הירדן: חשוד פלסטיני שנעצר אתמול (שישי) בגזרת גשר אלנבי בחשד למעורבות בטרור הובא על ידי כוח "לביאי הבקעה" למוצב צבאי. עם ההגעה למוצב, הצליח העצור להשתחרר מהאיזוק ותקף לוחמת צה"ל באמצעות מוט ברזל.
לוחמת נוספת שהבחינה במתרחש פתחה בירי לעבר פלג גופו התחתון ונטרלה את החשוד. הלוחמת נפצעה באורח קל, והיא והחשוד הפלסטיני פונו להמשך טיפול בבית חולים.
מצה"ל נמסר: "הבוקר חשוד בפעילות טרור שעוכב בבסיס צבאי בבקעת הירדן השתחרר מהאיזוק ותקף לוחמת צה"ל שנפצעה באורח קל. לוחמת נוספת שהייתה בנקודה פתחה בנוהל מעצר חשוד שכלל ירי ונטרלה אותו. הלוחמת פונתה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחתה עודכנה".