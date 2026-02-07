חשוד בטרור שעוכב בבסיס צבאי השתחרר מהאיזוק, תקף לוחמת צה"ל - ונוטרל

חשוד פלסטיני שנעצר בחשד למעורבות בטרור הובא על ידי כוח "לביאי הבקעה" למוצב צבאי • עם ההגעה למוצב, הצליח העצור להשתחרר מהאיזוק ותקף לוחמת צה"ל באמצעות מוט ברזל • לוחמת נוספת שהבחינה במתרחש נטרלה אותו

ינון שלום יתח ■ כתב לענייני צבא וביטחון 1 דקות קריאה 1 דקות קריאה