צילם ליד ביתו של בנט: צעיר מראשל"צ מואשם בריגול לאיראן

צילם סמוך לביתו של נפתלי בנט: כתב אישום הוגש היום (שני) לבית המשפט המחוזי מרכז בלוד, נגד אזרח ישראלי, לקאצ'או דמסאש, בן 31 מראשון לציון, בגין מגע עם סוכן חוץ. לצד זאת, הוגשה בקשה להארכת מעצרו עד לתום ההליכים.

מכתב האישום עולה, כי החל מסוף אוקטובר 2025 ועד שנעצר, עמד דמסאש בקשר עם סוכן איראני וביצע עבורו משימות שונות, תוך העברת תוצריהן, תמורת קבלת סכומי כסף שונים באמצעות ארנקים דיגיטליים בזירת המסחר Binance

עוד עולה, כי בהנחיית המפעיל, התקין הנאשם ברכבו מצלמת דרך עם סים, המאפשר התחברות מרחוק באמצעות שם משתמש וסיסמה, ושידור הצילום בשידור חי בזמן אמת. בהמשך, נכתב כי בתחילת החודש שעבר, הוא נסע בשעת בוקר מוקדמת לרחוב בו מתגורר ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, כשמצלמת רכבו פועלת ובשליטת המפעיל. זמן קצר לאחר שהחנה בסמוך לבית, ניגשו אליו המאבטחים והוא נמלט מהמקום. הנאשם נעצר כשבוע לאחר מכן.

מכתב האישום עולה עוד כי הנאשם תיעד במשך שעות רחוב בהרצליה באמצעות מצלמה המותקנת ברכבו. לצד זאת, בהנחיית הסוכן, הנאשם החנה את הרכב, חזר הביתה במונית ולאחר מכן חזר לרכב וכיבה את המצלמה. כמו כן, צילם מקומות שונים ביבנה ובפתח תקווה.

בין היתר, נסע הנאשם בהנחיית הגורם האיראני לקניון הזהב בראשון לציון ולאשדוד, צילם סרטונים המתעדים את נסיעתו ושלח את הסרטונים לסוכן תמורת תשלום. בהזדמנויות אחרות, הנחה הסוכן את הנאשם להגיע לקיוסקים בערים שונות בארץ, לקנות לעצמו סיגריות ושתיה ולשלוח לסוכן את הקבלות. על פי כתב האישום, הנאשם המשיך לפעול בהנחיית איראן - על אף חשד כי הוא פועל בשליחתו.

בפרקליטות מחוז מרכז ציינו כי הנאשם העביר לסוכן חוץ סרטונים שצולמו על ידו ברחוב מגוריו של ראש הממשלה לשעבר, באופן שבו ניתן להבחין ברחוב, בבתים בו ובכניסה לבית. העברת מידע שכזה, על דמות בכירה במדינת ישראל, מצביעה על המסוכנות הרבה הנשקפת ממנו.