ישראלים הציתו רכבים בשומרון, שני פלסטינים נפצעו בינוני

פשיעה לאומנית ביהודה ושומרון: מספר ישראלים הציתו היום (חמישי) מספר כלי רכב בכניסה לכפר בית ליד. על פי הדיווחים, ארבעה כלי רכב פלסטינים הוצתו בציר הסמוך ליישוב - ופלסטיני שהיה בתוך אחד מהם הותקף.

בהודעת צה"ל והמשטרה נמסר עוד כי על פי גורמי רפואה, שני פלסטינים נפצעו באורח בינוני ופונו לקבלת טיפול רפואי. עם זאת, תחילה דווח כי מצבו של אחד הפצועים - אנוש.

כוחות צה"ל עצרו שלושה חשודים בכניסה ליישוב שהועברו לחקירה בתחנת אריאל שבמחוז ש"י. במקביל, כוחות צה"ל, מג"ב ושב"כ ממשיכים בסריקות במרחב ובחקירת האירוע. עוד נמסר כי "כוחות הביטחון מגנים אלימות מכל סוג וימשיכו לפעול לשמירה על ביטחון התושבים והסדר במרחב".