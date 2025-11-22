עובד ביטחוני שפרטיו נחשפו: "קיבלתי איומים על חיי"

אחרי שקבוצת ההאקרים האיראנית "הנדלה" חשפה את פרטיהם האישיים של מספר עובדי התעשייה הביטחונית הישראלית, ראש דסק הפלילים של i24NEWS, לי עייש, חשפה הערב (שבת) במגזין השבת כי אחד האנשים שפרטיו האישיים נחשפו, קיבל לתיבת האי-מייל הפרטית שלו איום ממשי על חייו.

בשיחה שהתקיימה עם העובד, הוא שיתף כי בהודעה שקיבל נכתב: "אני נשבע לנקום את מותו של הגיבור שלנו, סולימאני, עם כל כוחי. ייתכן שאלך עכשיו, ייתכן שמחר בלילה, ייתכן שביום אחר. אתם לא תצליחו לברוח", לשון ההודעה.

באתר שבו פורסמו הפרטים האישיים של עובדי התעשייה הביטחונית הוצע פרס של כמאה אלף דולרים עבור מי שיצליח לפגוע פיזית באחד מהאנשים ברשימה.

כזכור, נוסף על אנשי התעשייה הביטחונית שפרטיהם הודלפו, פורסמו גם פרטים אישיים של אנשי אקדמיה ישראלים בכירים בטענה שהם שותפים ל"רצח העם הפלסטיני", בהם נשיא אוניברסיטת בן-גוריון פרופ' דני חיימוביץ', ואף פעילת המחאה פרופ' שקמה ברסלר, המכהנת כפרופסורית חברה במכון ויצמן.