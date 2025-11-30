מצבור הנשק שהתגלה באמצעות פוקימון גו - סמוך לכור בדימונה

אחרי שכתבנו הצבאי, ינון שלום יתח, חשף אמש במגזין השבת כי אותר מצבור נשק בסמוך לאתר ביטחוני רגיש על ידי נער ששיחק פוקימון גו, היום הותר לפרסום כי המתקן הרגיש לידו אותר מצבור הנשק הוא הכור בדימונה.

כזכור, הנער ששיחק במשחק במהלך טיול משפחתי, בו המשתמש צריך להגיע פיזית למיקומים גיאוגרפיים כדי להרוויח נקודות. הנער עלה על מצוק כדי לפתוח קופסה דמיונית, כחלק מהמשחק - שם חיכה לו גם מצבור הנשק.

בין אמצעי הלחימה שאותרו: שלושה נשקי M-16 תקניים ומאובזרים, מחסניות, ווסט, ומחסניות בנוסף לאקדח. ההערכה היא כי מצבור זה יכל לשמש כעמדת לחימה פעילה - בתוך שניות.

i24NEWS

מהפרטים שפורסמו לראשונה ב"מגזין השבת" עולה כי במשטרה מעריכים שמדובר בחוליית בדואים שגנבה את כלי הנשק מבסיס צה"ל.