צה"ל השמיד הלילה (בין חמישי לשישי) רשת מנהרות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה ברכס עלי טאהר שבדרום לבנון. מדובר ככל הנראה באחת משבע מנהרות שמתחילות מדרום למבצר הבופור ומסתיימות מצפון לנבטיה, ונבנו במימון איראני. צה"ל הצליח להגיע אליהן בחודשים האחרונים ומאז אוחז בשטח, ומחכה לאור ירוק.

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לצורך פיצוץ תוואי המנהרות, לוחמי יחידת יהל"ם עשו שימוש בכ-700 טון חומר נפץ. בפיקוד העורף הודיעו היום לתושבי הגליל כי במהלך הלילה יישמע פיצוץ עז והמליצו לפתוח חלונות כדי למנוע התנפצויות. בצפון אכן דווח על שמיעת הדי פיצוצים בזמן השמדת המנהרות.

על פי הודעת דובר צה"ל, רשת המנהרות שימשה כמתחם פיקוד מרכזי, ממנו חיזבאללה ניהלו את הלחימה והכווינו את האש נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל. יש לציין כי לא מדובר בתוואים בהם מסתתרים מחבלי חיזבאללה.

כעת נותרו במרחב מספר תוואים תת-קרקעיים נוספים, עליהם צה"ל נמצא במעקב. מוקדם יותר החודש הושמדה מנהרה אחת מתוך רשת המנהרות התת-קרקעיות, ואלו שהושמדו הלילה היו תוואים נוספים מתוכה, כך שכעת הושמדה רוב הרשת במרחב רכס הבופור.

המשמעות של פיצוץ מנהרה כזו: פגיעה ישראלית בנכס איראני-חיזבאללאי משותף שנבנה במשך שני עשורים. בישראל סברו שהדבר עשוי להוביל לתגובה של אחד האויבים, ולכן נמנעו מפעולה בעניין לפני סגירת הפיילוט עם צבא לבנון. ההערכה היא שגם כעת הדבר עשוי להשפיע על המשא ומתן עם איראן. למרות זאת, הפעולה אושרה על ידי הרמטכ"ל, ובמסגרתה דנו והתכוננו להתפתחויות המבצעיות השונות.

בהודעה משותפת של רה"מ ושר הביטחון נכתב כי המנהרות הללו היו חלק מרכזי בתוכנית הפלישה של חיזבאללה ליישובי הגליל. כמו כן צוין שהשמדת המנהרות הגיעה בעקבות הפרת של חיזבאללה שאירעה אתמול, בה כלי הנדסי של צה"ל נפגע מרחפן נפץ של ארגון הטרור.