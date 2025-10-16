איש שב"כ במיל' יואשם בכפוף לשימוע בהדלפת מסמך לשר שיקלי

המחלקה לחקירות שוטרים בפרקליטות המדינה הודיעה הבוקר (חמישי) לאיש שירות הביטחון הכללי במילואים, ששירת כסגן ראש יחידה, כי נשקלת העמדתו לדין פלילי, בכפוף לשימוע, בחשד לעבירות של מסירת ידיעות סודיות וניסיונות למסירת ידיעות סודיות.

על פי החשד, במהלך שנת 2024 העביר החשוד שלא כדין ידיעות סודיות שביטחון המדינה מחייב לשומרן בסוד, לעיתונאים ולשר התפוצות והמאבק באנטישמיות עמיחי שיקלי, והן פורסמו בכלי התקשורת. בנוסף, החשוד פנה לכאורה לעיתונאים נוספים בניסיון להעביר לידיעתם מידע סודי נוסף. מהחקירה עלה, כי המעשים המיוחסים לחשוד גרמו לנזק מודיעיני ולפגיעה בביטחון המדינה. החקירה נוהלה על ידי צוות חשיפה במחלקה לחקירות שוטרים.

במקביל, הוחלט שלא לחקור את השר שיקלי שלפי החשד נפגש עם אותו איש שב"כ ששיתף אותו בכוונה להדליף את המסמכים.