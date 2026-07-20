התוכניות כבר מוכנות: הסלמה נוספת צפויה בפעילות הצבאית נגד איראן

ראש הממשלה בנימין נתניהו ערך היום (שני) דיון ביטחוני מצומצם בנושא ההתפתחויות בלחימה באיראן. בישראל עוקבים מקרוב אחר האירועים, ועל אף שבשלב זה היא אינה חלק פעיל במערכה, במערכת הביטחון שומרים על דריכות גבוהה ונערכים גם לתרחיש שבו ישראל תיגרר לתוך הלחימה בהמשך.

כתבנו המדיני גיא עזריאל פרסם הערב כי לפי גורמים ביטחוניים המעורים בשיח מול הממשל האמריקני, בימים הקרובים צפויה הסלמה נוספת בפעילות הצבאית נגד איראן. התוכניות המבצעיות כבר מוכנות וממתינות להכרעת הנשיא טראמפ באשר לשלבים הבאים. כבר היום נרשמו תקיפות נגד יעדים ביטחוניים חדשים, ובישראל מעריכים כי זוהי עדיין לא המילה האחרונה.

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בוושינגטון מעדיפים, לפחות כרגע, להותיר את ישראל מחוץ למעגל התקיפות. עם זאת, אף שצה"ל אינו משתתף בהתקפות עצמן, ישראל מעורבת באופן עמוק ופעיל בשיתוף מודיעיני, בהתייעצויות ובתכנון המבצעי מול האמריקנים.

בישראל מביעים שביעות רצון מהמצב הקיים. במערכת הביטחון מציינים כי חיל האוויר האמריקני פועל ביעילות גבוהה מבלי שנדרשת הפעלת משאבים מצד צה"ל. כפי שהגדיר זאת גורם ישראלי: "המשק ממשיך לפעול כרגיל, אין שיגורים, אין נפילות, אין בזבוז של מיירטים - ואיראן סופגת פגיעה משמעותית".