היועמ"שית: הושגו הסכמות בין המשטרה למצ"ח על מעצרי עריקים יזומים

היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה הודיעה היום (ראשון) כי הושגה הסכמה בין המשטרה הצבאית למשטרת ישראל על מעצרים יזומים של עריקים בטווח הזמן הקרוב. בישראל 39,621 משתמטים (75% מהם חרדים).

במסמך המסכם דיון מעקב מיוחד שערכה היועמ"שית ופורסם היום, נחשף פער משמעותי במדיניות העמדה לדין: במהלך שנת 2026 הוגשו 232 כתבי אישום נגד משתמטים, מתוכם רק 16 חרדים.

בעקבות דרישת בג"ץ להגיע לשוויוניות באכיפה, נקבעו מספר צעדים אופרטיביים:

שינוי מדיניות של המשטרה במפגשים אקראיים: בעקבות שיח עם המשטרה הצבאית, ניתנה החלטת מפכ"ל המשטרה לפיה כל משתמט או עריק שיעוכב על ידי שוטר במסגרת "מפגש אקראי", יוחזק בתחנה למשך כחצי שעה עד להגעת גורמי משטרה צבאית לאיסופו.

מבצעי מעצרים יזומים: צה"ל והמשטרה הגיעו להסכמות על ביצוע פעולות אכיפה יזומות משמעותיות, לרבות מעצרים בטווח הזמן הקרוב. בשל הצורך בחשאיות, התוכנית האופרטיבית תישמר חסויה ותוצג לבית המשפט במעמד צד אחד במידת הצורך.

הורדת רף הענישה: הצבא מעדכן על כוונה להוריד את רף ההעמדה לדין פלילי בגין עבירת השתמטות - מ-540 ימי השתמטות כיום לשנה אחת בלבד במדיניות החדשה. הנושא נמצא בבחינה סופית אצל הפצ"ר בעקבות פנייה של הסניגורית הצבאית הראשית.

ח"כ מאיר פרוש מסר בתגובה: "הייעוץ המשפטי לממשלה והמפכ"ל עושים יד אחת בגיבוי בית המשפט העליון בכדי להוביל לאנרכיה ברחובות ישראל. המחשבה שרדיפה אחרי אברכים ובחורי ישיבות ברחובות תוביל לכניעת עולם התורה, לוקה בעיוורון מוחלט על ההיסטוריה של העם היהודי מזה אלפי שנות רדיפה. האחריות לתוצאות החמורות של ההתנהלות הזו, תהיה על ידיהם של כל אלו שישתפו פעולה עם מהלכים אלו. אני קורא מכאן לשוטרים: תזכרו, דורשים מכם לעצור יהודים בגלל שהם לומדים תורה, זה קטרוג גדול על עם ישראל. תחשבו היטב היטב על פועלכם".

מוקדם יותר היום, הודיעו החרדים כי הם החליטו לדחות את ההפגנות שתוכננו להיום ב-24 שעות נוספות. "לאור התפתחויות משמעותיות במגעים מול רשויות הצבא, ובעקבות משא ומתן רציני ומתקדם המתנהל בשעות האחרונות על שחרורם של מספר גדול של תלמידי ישיבות ואברכים מהכלא הצבאי", הסבירו בפלג הירושלמי את ההחלטה.

"ככל שלא יחולו פריצות דרך מספקות, יימשכו צעדי המחאה במלוא העוצמה. פרטים מעודכנים בנוגע למועדי ההפגנות ולתוצאות המגעים יפורסמו בהמשך", הוסיפו. בהמשך, דובר צה"ל פרסם הכחשה: "בניגוד לנטען לא מתקיים משא ומתן על שחרור עריקים ומשתמטים מהכלא הצבאי".