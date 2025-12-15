לאחר צעדת המחאה ביפו: שב"כ עורך שיחות אזהרה למשתתפים

שב"כ עורך שיחות אזהרה למעורבים בצעדת המחאה שהתקיימה לאחר תקיפת האישה ההרה ביפו - כך פרסם לראשונה הערב (שני) משה שטיינמץ במהדורה המרכזית. בעקבות האירועים, מתקיימים מגעים בין הקהילה היהודית לערבית בשכונה לפגישה במטרה להרגיע את הרוחות

מוקדם יותר היום דחה בית המשפט את בקשת המשטרה להאריך את מעצרו של השייח' עיסאם סטל ו-11 חשודים נוספים, שנטען כי השתתפות בצעדת המחאה. הם נעצרו לאחר שקיימו הפגנה בלתי חוקית, במהלכה נשמעו קריאות "ברוח בדם נפדה את יפו" ו"תגידו לכלבי שב"כ אנחנו לא מפחדים מעימות".

ההפגנה החלה לאחר שאישה בהיריון רוססה בגז פלפל בעת שנהגה ברכבה, כאשר בני משפחתה שהו איתה ברכב. המשטרה הודיעה כי עצרה שני גברים בחשד לתקיפתה,