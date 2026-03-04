מנכ"ל משרד הביטחון, האלוף במיל' אמיר ברעם, אמר הבוקר (רביעי) בשיחה עם ראשי רשויות בצפון כי הלחימה מול חיזבאללה לא צפויה להסתיים בזמן הקרוב.

"אל תחשבו שזה ייקח יום-יומיים", אמר ברעם, והוסיף: "אני חושב שזה יימשך לפחות עד פסח". הדברים נאמרו במהלך פגישה שהתקיימה הבוקר במשרד הביטחון עם נציגי הרשויות מהאזור, על רקע ההסלמה המתמשכת בגזרה הצפונית והיערכות העורף לאפשרות של לחימה ממושכת. במשרד הביטחון בחרו שלא להתייחס לדברים.

איתי בית-און/ לע"מ

כזכור, אתמול נפרסו כוחות צה"ל במרחב האבטחה בתוך לבנון - שתופס שטחים שולטים מעל כבישים, מול כפרים סמוך לגבול עם ישראל. לוחמים היו עד עכשיו בחמישה מוצבים, אך כעת פרוסים הרבה יותר רחב לכל רוחב הגזרה, עם צוותי קרב פלוגתיים בנקודות שולטות. כוחות בהיקף של אוגדה יצטרפו בקרוב. לחיזבאללה יש יכולת לבצע ירי, עוד אלפי טילים ורקטות, מרביתו צפונית לליטני.

בצה"ל מעריכים כי חיסול המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי, הכריע את הכף בלבנון, כאשר חיזבאללה הצטרף למערכה על אף הניסיונות למנוע זאת ממנו. בנוסף מעריכים כי ההישג באיראן מאוד ישפיע על החזית הלבנונית - אך הנחת העבודה הייתה שחיזבאללה יצטרף בסופו של דבר.