"המוסד" במסר חריג לאיראנים: "אנחנו אתכם גם בשטח"

עמוד הטוויטר של המוסד בפרסית פרסם היום (שני) מסר חריג לאזרחי איראן: "צאו יחד לרחובות, הגיע הזמן. אנחנו איתכם, לא רק מרחוק ומילולית - אנחנו איתכם גם בשטח".

במקביל, ראש הממשלה צפוי להיפגש עם הנשיא טראמפ בשעה 20:00, השניים צפויים לדון בנושא האיום האיראני - בו צפוי נתניהו להדגיש כי ישראל אינה מעוניינת בסבבי לחימה נוספים, אלא בהפלת משטר האייתולות, כפתרון קבוע לאיום.

מוקדם יותר היום, ערוץ "איראן אינטרנשיונל" דיווח מפי מקורות צבאיים, כי משמרות המהפכה מפתחים ראשי נפץ ביולוגיים וכימיים עבור טילים בליסטיים ארוכי טווח.

לפי הדיווח, שמגיע שעות ספורות לפני פסגת טראמפ-נתניהו, חיל האוויר של משמרות המהפכה מעביר משגרי טילים לאזורים המזרחיים של איראן, ועובד בנוסף על ראשי נפץ לא-קונבנציונליים עבור הטילים הבליסטיים.

מקורות, שביקשו להישאר חסויים, מסרו לערוץ כי פעילויות אלו הואצו בחודשים האחרונים - ונמשכים על רקע המתחים האזוריים, והחשש בטהרן מהאפשרות של סבב עימות נוסף מול ישראל וארצות הברית.