שנה ל"חיצי הצפון": תיעודים חדשים והנתונים מהמבצע בלבנון

שנה עברה מאז החל מבצע "חיצי הצפון" ובצה"ל פרסמו היום (ראשון) תיעודים חדשים מפעילות הכוחות בלבנון.

הנתונים ממבצע חיצי הצפון:

• 2,500 מחבלים חוסלו (ברמת ודאות גבוהה)

• 25 אלף שעות ים מבצעיות

• 14 אלף המראות לתקיפות בלבנון

• 11 אלף שעות טיסה של מטוסי קרב

• 1,500 תשתיות טרור התקפיות הושמדו

• 160 מפקדות צבאיות הושמדו

• 150 מחסני אמל"ח הושמדו

• 121 אלף אמצעי תקשורת, מחשוב וציוד אלקטרוני הושמדו/נתפסו

• 13 אלף משגרי וטילי נ"ט, רקטות וטילי נ"מ הושמדו

• 12 אלף מטענים, כטב"מים ואמצעי לחימה נפיצים הושמדו

• אלף תשתיות טרור בבקעא הושמדו

• 360 תשתיות טרור בביירות הושמדו

דובר צה"ל

• מאה מבצעים מיוחדים

• 24 פשיטות אוגדתיות

• 14 צוותי קרב חטיבתיים

בכירי האויב שחוסלו:

• 63 מפקדי מחלקה

• 27 מפקדי פלוגה

• 24 מפקדי חטיבה

• 4 מפקדי אוגדה

גם אחרי הפסקת האש הכוחות המשיכו לפעול וחיסלו כ-300 מחבלים נוספים. צה"ל ביצע למעלה מ-300 תקיפות נוספות כנגד מתחמים ונקודות שבהם זוהו הפרות מצד אירגון הטרור חיזבאללה.

בשבוע שעבר מטה תנופה לצפון פרסם נתוני חזרה ליישובים, אולם המועצות המקומיות טוענות לנתונים נמוכים יותר. כך למשל, על פי נתוני מועצת מטולה, האחוזים עומדים על פחות מ-35% לעומת 48%. בקריית שמונה קצת פחות מ-65% חזרה לעומת הנתון הרשום של 76%.

ראש מועצת מטולה דוד אזולאי מסר ל-i24NEWS: "לפי הנתונים שיש בידנו לצערי רק 38 אחוז חזרו ליישוב. הייתי שמח לחזרתם של כל תושבי מטולה לבתיהם לאחר המלחמה כבר עכשיו. אבל, כמי שמכיר את האוכלוסיה ואת המצב בשטח נכון להיום, אין לי ספק כי רוב התושבים ישובו לבתיהם וגם במקום אלו שלא חזרו יבואו אחרים במקומם".

עוד הוסיף: "אלקין וחבורתו יודעים היטב את המצב בשטח ובעיקר את המצב האמיתי בשטח בשיקום הצפון, שלצערי הוא רחוק מאוד ממה שהם מציגים. לעניות דעתי, הבנתי ומה שאני רואה בשטח, אין באמת תהליך אמיתי של שיקום הצפון ואת זה אני אומר כבר מזמן לעמיתי ראשי הרשויות ולמי שעומד במערכת הממשלתית".