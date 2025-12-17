לקראת סבב נוסף: כך צה"ל נערך לחידוש הלחימה עם חיזבאללה

אחרי יותר משנה של הפסקת אש עם לבנון, צה"ל תוקף מדי יום מטרות של חיזבאללה, אשר ממשיך בניסיונות השיקום שלו בדרום לבנון. בפיקוד הצפון אומרים כי הם מחויבים להסכם, אך בסופו של דבר אין על מי לסמוך אלא על עצמם כשזה נוגע לשמירה על הביטחון בגבולה הצפוני של מדינת ישראל.

כחלק מלקחי צה"ל מאירועי ה-7 באוקטובר, פיקוד הצפון מקיים כיום אכיפה יום-יומית, הכוללת איסוף מודיעין נרחב והפעלת אש מדויקת נגד כל זיהוי של התקרבות לגבול.

עם זאת, בפיקוד הצפון יודעים כי תמיד ישנו איום של ירי טילים מצד חיזבאללה, וגם אם כוחו של ארגון הטרור השיעי נחלש באופן משמעותי - הכוחות בצפון ממשיכים לתרגל לקראת הסלמה, שעם כל יום שעובר נראית יותר קרובה.

