השיטה החדשה נחשפת: כך צה"ל מקצץ בהגנה של יישובי עוטף עזה

שיטה חדשה של אגף המבצעים בצה"ל מובילה בפועל לצמצום כוחות האבטחה ביישובים צמודי הגדר - ללא הצהרה רשמית על קיצוץ. גיוסי המילואים מוקפאים, וחייל מילואים היוצא להתרעננות או חופש של מספר ימים מנוע מלחזור לשירות פעיל עקב הקפאת הגיוס.

כך למשל, באחד הקיבוצים צמודי הגדר בעוטף עזה התקבלה היום (רביעי) הודעה המעדכנת את התושבים כי בימים הקרובים, ועד להודעה חדשה, לא תהיה נוכחות של חיילי מילואים בשערי הראשי בשעות הצהריים, עקב הקפאת גיוס מילואים באוגדה.

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רבש"ץ מקיבוץ אחר באזור מתאר מציאות דומה: "אצלנו אין כרגע גיוסים, הכוח יורד - ואם עד שבוע הבא לא יהיו גיוסים, מצבנו קטסטרופה".